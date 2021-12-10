港康碼｜2類申請優先！香港健康碼申請4大須知　紅黃綠碼是什麼？

【香港健康碼／港康碼／申請／通關／最新消息／系統】香港健康碼（港康碼）周五（12月10日）上午9時起可於網上申請註冊，採取實名登記，以綠、黃或紅碼分辨感染風險。究竟港康碼是什麼？要提交什麼資料或文件？紅黃綠碼又代表什麼？以下一一話你知。



（鄭子峰攝）

「港康碼」是為配合粵港澳三地通關之用，從而在過關時候可以確保相關人士不屬於高風險感染人士，亦不會對內地疫情防控帶來額外風險。

申請登記日期

「港康碼」採取實名登記，12月10日上午9時起開放給市民網上申請註冊「港康碼」帳戶。「安心出行」流動應用程式3.0版本亦會同步上架。

港版健康碼將與安心出行有「對接」功能，採取實名制。（資料圖片）

港康碼所需資料

「港康碼」申請人需登記個人資料如姓名、身份證明文件號碼和簽發日期、聯絡電話號碼、居住地址等資料，並上載在港住址證明，核實住址後，申請人會獲發個人識別碼以啓動帳戶。不過，現正居於房委會轄下公屋的申請人不用提交住址證明，系統會與房委會公屋住戶數據庫直接核實。

2類申請優先處理

創新及科技局表示，會優先處理已經上載在港住址證明的申請，以及現正居於房委會轄下公屋的申請；若申請人未能提供在港住址證明或系統未能核實住址，需等候由政府發出的確認信件，有關信件寄到申請人登記住址，方可啓動帳戶；申請人如非香港身份證持有人，需攜同信件及身份證明文件到指定郵局核實身份。

紅黃綠碼是什麼？

「港康碼」用戶成功註冊帳戶後，再配合上傳「安心出行」應用程式中的出行紀錄、網上申報健康，經系統對比其住址和過去21天出行紀錄及確診與緊密接觸者名單，而獲取由系統判定的紅、黃或綠色個人「港康碼」。

「紅碼」：代表是確診者、疑似確診者、密切接觸者、其家居接觸者，出院未滿14日確診者、正接受強制檢疫人士、或者自行申報過去14日有症狀人士。

「黃碼」：過去21天曾到訪或者住在高風險地點、抵港後未足21日，或抵港後未滿21天的豁免檢疫人士，但不包括經「來港易」、「回港易」入境人士。

「綠碼」：其餘人士會獲發綠碼，可申請轉碼到「粵康碼」或「澳康碼」，有關功能暫未開通。

所有「港康碼」有效期均為申請當天到晚上11時59分為止。「港康碼」已加入廣東與澳門的健康碼系統及數據互認機制，並就健康碼顏色判定對接。