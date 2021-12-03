已婚渣男同時擁3名高顏值女友　共騙$120萬　網民：到底有多帥？

「帥哥」憑本事騙錢都一樣是詐騙！河南鄭州1宗詐騙案日前引起網民熱議，有已婚男透過網上交友，同時與3名女友交往，合共騙了她們120萬元（人民幣，下同，約147萬港元）。令網民驚訝的是，3名女受害人都是高顏值美女。內媒指，3名女子都是以結婚為前提與蔡姓男子拍拖，他用多種藉口借錢，最終其中1名女受害人起疑檢查他的手機，發現另外2名女友的存在，而且蔡男已婚還有小孩。

警方目前以涉嫌詐騙罪拘捕蔡男，而受害人透露蔡男「太厲害」，還藏着很多女朋友，其中1名女子更哭訴被騙85萬元（約104萬港元），哀求蔡男還錢，「我只要我媽救命的20萬元（約24萬港元）」，惟他一分錢都不還。網民看到3名女受害人上鏡後，都不禁提出一大疑問：「這男的到底長得多帥？」



3名女受害人接受內媒訪問，不少網民驚訝看得出3人是高顏值美女，疑問男騙徒有多帥。（微博影片截圖）

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內媒報道，河南鄭州3名分別姓趙、姓吳及姓張女子，均透過交友軟件認識蔡男，原本是以結婚為目的去認識男生，而蔡男對她們非常體貼，彼此見過家長及朋友，還以為是理想對象。未料3女和蔡男交往不久後，他便用各種理由借錢，其中吳女被騙85萬元（約104萬港元）、趙女被騙30萬元（約37萬港元）網上貸款、張女被騙4萬元（約5萬港元）。

張女對蔡男起疑下，偷偷檢查他的手機，始發現他同時和趙女和吳女拍拖，蔡男更早已結婚，還有2名小孩，她發現殘酷的真相後隨即報警。3名女受害人日前受訪，趙女大嘆蔡男真的太厲害，「我們3個都是你的女朋友，而且你還有好多女朋友」，她原本不願意借錢，但不敵他賣慘哭窮的攻勢，被蔡男騙去30萬元網貸，「我現在沒辦法生活了」。

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被騙最多的吳女開口時已經在哭，「他把我害得傾家蕩產，家破人亡」，她原本不想借錢，但蔡男對她發脾氣扔東西，威脅要分手。結果她一共借出85萬元，亦曾經叫蔡男還錢，「我只要我媽救命的20萬元，我說我求求你，我給你下跪，他都不給我一分錢」。

3名女受害人去派出所，離開時和蔡男撞正，他往反方向走但被她們發現。3女情緒激動下，上前捉住他打了一頓，其臉被「前女友們」打腫，目前涉嫌詐騙被鄭州警方刑事拘留。3女保留了當時匯款及聊天紀錄作證據，有女受害人透露，警方已認定案件屬於詐騙。

網民稱隔着口罩都看得出3名受害人是高顏值氣質美女，紛紛留言指「好奇這男的到底長得多帥，能同時騙3個這麼漂亮的女生，還讓她們心甘情願為自己傾家蕩產」、「這個男的去當演員吧，我1個都找不到，他居然一下子找3個」。但有不少人提醒，騙徒不一定長得帥，而是看穿她們3個想結婚的心理，懂用說話「精神控制」女生，「很多人被騙都不是因為對方顏值」。

由於3女打渣男的影片拍到蔡男側臉，網民直言他長相一般，相信是很懂得騙人的類型，「一種是帥的，一種是靠嘴，靠嘴的才是最牛X」、「救命錢都騙，這種男的簡直喪心病狂」。有壞心眼網民笑言，受訪時：「還是被騙最少的妹妹最冷靜。」

（綜合）