新人擺酒開40圍花式走數　「三角債」做借口　網民傻眼：極品夫妻

結婚擺酒，數百人食飽飲醉後居然可以走數？河南有酒店職員向內媒投訴，指上月30日一對新人擺結婚午宴，包下40圍酒席後，以各種理由不結賬，最後新郎父親說回家拿錢，新郎隨後竟然跑掉。職員原本只收到3000元（人民幣，下同）訂金，事後「追魂Call」才迫得新郎多付了5000元，但尾數仍無着落，唯有向內媒求助。新娘之後突然發來1個手機號碼，對方是新郎的好朋友，他竟然反斥酒店老闆的外甥欠他錢，所以新郎才不找數。這個解釋令網民傻眼，質疑結婚擺酒都可以走數，「吃飯要付飯錢，誰借錢誰還」，直斥走數和追債是兩碼子的事，在大喜日子竟可混為一談，實在是混帳！



河南一對新人擺酒開了40席後竟然沒有付尾數就走掉。（民生頻道微博影片截圖）

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河南新鄭大河錦泓酒店日前向河南的民生頻道《小莉幫忙》求助，職員稱11月30 日上午，周姓新郎和李姓新娘擺設午宴，訂了40圍酒席，一圍700元人民幣，合計2.8萬，新郎先付了3000元訂金。擺酒當天，新郎用各種方式避找數，先說等賓客吃完再找，職員不虞有詐。

下午2時左右宴會基本結束，職員催新郎付錢，新郎爸爸幫口，說樓上還有2圍賓客在吃，要再等等。直至4點，酒店已經打掃完畢，新郎這時說手機支付已過限額，要爸爸回家領錢，他會留下來等，未料新郎不知什麼時候竟然逃跑了。

職員稱新郎付錢時說手機支付過了限額，叫爸爸回家拿錢，但他隨後不知何時竟然跑了。（民生頻道微博影片截圖）

慘被走數後，職員「追魂Call」式打給他，新郎可能覺得太煩，之後傳了5000元人民幣給酒店，稱明早會再找2萬尾數，但逾時都不見人影。新郎新娘的手機、微信全部不接不覆，職員去了他家幾次都沒人，大呻：「我們承接了十幾年婚宴，沒見過這樣的新人。」

內媒介入下，新娘雖然不接電話，但發來了1個電話號碼。職員打去試試，發現對方自稱是新郎哥的好朋友高先生，他突然說酒店老闆的外甥小東借了他錢沒有還，但未有交代詳情。未料小東其實是酒老闆的外甥，而小東的媽媽只是酒店職員，她向高男稱如果兒子欠他錢一定會還，但現在的問題不是小東欠債，而是那對新人擺酒後不付錢，「他不付，我沒辦法跟小東他舅（酒店老闆）交代，我都是在這兒打工的」。經協商後，黃男要求下周一起見面解決事件。

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擺婚宴這種喜慶事都走數令網民非常吃驚，「辦不起就別辦！臭魚配爛蝦，極品夫妻」、「連婚宴都要賴帳？大無語，這能跑得了嗎？不嫌丟人嗎？」、「婚宴前至少要收80%的錢啦」。不少人提到，酒店老闆的外甥欠錢和新人擺酒不付錢，完全是兩碼子的事，「吃飯要付飯錢，誰借錢誰來還」、「新郎的朋友曾經借錢給飯店老闆的外甥，跟酒店和新人有啥關係？」。

內地律師趙世峰回應內媒指，這類所謂的「三角債」，是屬於不同的法律關係。酒店是基於服務合同關係，去收取提供服務後的費用，新人應當向酒店支付費用。如果新人與其他人還有債權債務問題，或其他人和酒店有債權債務問題，應通過各自的法律關係追討解決。

（綜合）