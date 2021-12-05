港女生日收全藍花束　籲「公審我男友Taste」　公投結果估唔到！

情侶就算如何合拍，但品味眼光總會有些不同，近日有港女在連登討論區上發文，呼要求公審她男朋友的品味，原來樓主生日時，收到男友送來全藍色的花束，皆因男友最喜歡藍色。樓主稱希望可以知道「正常人嘅審交眼光係點」，於是請網民們公投如何評價花束的品味。結果投票約2天後，有逾8800人認為「幾靚呀」，只有約1000人認為「好奇怪」。



樓主在討論區上發文指生日時收到男友送來全藍花束，希望網民可以幫忙公審男友的品味。（連登討論區圖片）

網民「愛上連登仔」在連登討論區上以「請公審我男友taste」為題發文，稱自己近日生日，收到男友贈送的花束，但因男友喜歡藍色，「所以全部花、花紙、絲帶都係藍色」，她「戴頭盔」稱希望網民們不要批評她嫌三嫌四，「因為我BB送乜嘢俾我，我都會咁鍾意，純粹八卦大家嘅審美眼光」。

樓以帖文的正負評功能發起公投，「我想知道正常人嘅審美眼光係點」，認為花束「幾靚丫」就給予正評，認為「淨色，好奇怪」就給予負評。投票截至今日（5日）下午5時許，即投票進行約2天之後，有逾8800人認為「幾靚呀」，約千多人認為「好奇怪」，即近九成人士認為花束漂亮。

網民笑言樓主是藍色皮膚的阿凡達，因而被男友看中。（《阿凡達》劇照）

有網民開玩笑留言指如果樓主質疑男友的品味，就要先想想為何男友會選擇她，「睇埋樓主個樣先知你男朋友咩taste」、「有冇諗過如果懷疑男朋友審美觀有問題嘅時候，點解男朋友會揀自己？」、「樓主係阿凡達，所以條仔鍾意，完！」。認為花束有品味問題的網民就指「配色好有靈堂feel」、「全藍中毒咁」、「第一眼以為你歸咗西」，相反認為花束美觀的留言就指「其實肯送花都幾有心」、「似係中間嗰幾朵花差少少色，其他整體都唔錯」、「超靚，鍾意藍色」。

（連登討論區）