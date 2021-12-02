沖完涼着「聖誕情趣內衣」想畀男友驚喜　對方一句評語慾火變怒火

情侶之間難免有些激情，但若碰上這種對象，任誰都會叫救命。一名女子與男友交往4年，近期生活缺少一些激情，於是趁著男友來陪睡的機會，換上一身聖誕精靈風的情趣內衣，沒想到因為男友一句話，讓她瞬間滅火，也忍不住痛罵：「X！真不會說話的男人。」



這名女子在「匿名公社」表示，跟男友交往已經邁入第四年，近期男友工作忙，已經半個月沒有激情，雖然她的性慾較強，但怕男友太累，所以平時也不會勉強，選擇自我宣洩。

女子表示，男友30日晚間來家裡陪睡，她逮到千載難逢的機會，洗完澡後換上一身「聖誕精靈風」的情趣睡衣，想要勾起男友的慾望。

沒想到，男友見到這身打扮，竟然嘲諷「以為自己是聖誕老人嗎」，還要求到外面讓家人看看，瞬間澆熄女子的慾火。女子沒想過他這麼反應，她自認身材不差，以前跟其他人交往時，也沒被這樣取笑過，現在卻感到十分沮喪，也不曉得如何再度勾起男友的慾望：「你才是聖誕老人啦、你全家都是聖誕老人。X！真不會說話的男人。」

網友們看完貼文，在下方留言安慰，「不懂情趣的男人比較不會亂搞，但是也會讓妳很無趣到不想搞」、「是你男友不吃這套」、「是他沒情趣吧」、「可能他比較喜歡湯鍋蓋頭，要不試試」、「建議你暫時別理他，冷處理一段時間，等他知道自己錯在哪，再叫他把聖誕裝穿給妳看，再考慮要不要原諒他」。

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