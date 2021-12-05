返屯門遇超有禮巴士車長　咁樣幫輪椅客落車令港男動心：想嫁畀佢

打工仔結束一天的工作已經非常疲倦，一些生活上的小確幸就如強心針，令內心頓時感到溫暖。1名港男近日就發文大讚1名駕駛59M巴士的車長，他除了向每名上車乘客打招呼，停車時更會仔細地靠在適當位置，方便坐輪椅的乘客下車，其後再向其他乘客道歉，說「唔好意思吖，搞到你哋」。事讓樓主大受感動，笑指「聽到當場想嫁畀佢」。



有港男發文大讚1名巴士車長，稱對方向每位上車乘客打招呼之餘，又暖心幫助輪椅乘客。（資料圖片）

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該名港男向facebook專頁「屯碼牛牛」投稿，指日前下班由尖沙咀乘搭260X巴士再轉乘59M回屯門，他上車時發現司機非常暖心而且有禮，「佢竟然對每個乘客都打招呼，係對每一個都咁做！」。其後1名坐輪椅的乘客需下車，車長停車時特意再駛前，方便輪椅客下車。樓主對此已經非常感動，未料此時車長再向其他乘客道歉，說「唔好意思吖，搞到你哋」。

樓主在帖文笑言，「聽到當場想嫁畀佢（雖然我係男嘅），我唔知個司機係咪一直都係咁，因為我今日係比平時放工放早咗，不過今日個司機我可以記成世」。

車長幫輪椅乘客下車後，再向其他乘客道歉指「唔好意思吖，搞到你哋」。（示意圖 / 資料圖片）

帖文一出，不少網民亦留言分享自己窩心的乘車體驗，又提醒樓主可以直接網上或透過電話聯絡巴士公司，表揚相關車長的暖舉，「佢真係好好禮貌～某一個星期日日都見到佢揸60X，對每個乘客都有打招呼」、「我都見過一次，又係輪椅上59M，嗰個年輕車長又係好好，唔知係咪同一個呢？」、「上巴士遇上小確幸」、「我都有搭過，好warm」。

（facebook專頁「屯碼牛牛」）