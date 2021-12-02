港女追巴士路中心狂奔　橫過行車線勁驚險　網民估1個原因咁搏命

錯過1班巴士的確令人泄氣，但追車都要小心安全。近日網上流傳1段行車記錄儀（車cam）片段，只見1名女生突然在旺角洗衣街衝下的士，並橫過行車線，「一仆一碌」地跑到路中心，不停拍打1輛巴士車門。片段未有交代車長最終有否開門，惟女生的行為卻被批評危險，「咁唔理性咁追車」，不過亦有網民估計她遺留重要物品才如此搏命。



1名女生突然在旺角洗衣街衝下的士，並橫過行車線，「一仆一碌」地跑到路中心，不停拍打1輛巴士車門。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港女衝出路中心追巴士全過程▼▼▼

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從車Cam片段可見，事發日期為上月26日下午1時許，1輛的士沿洗衣街行駛，駛至快富街附近路口時，1名白衣女子在車還未停定時已開門急急下車，更一度差錯腳險跌在地上，她其後跑到正在中線等候轉燈的67x巴士，不斷拍打車門，附近並無巴士站牌。當該行車線轉燈時，車長都沒有開門讓她上車，未知最後如何。

片段引起網上熱議，有網民批評女生為追巴士不要命，「追上巴士緊要過自己條命」、「巴士點會開門」，又指應直接叫的士駛至前面巴士站較好。不過有人就估計她遺留了重要物件，才如此心急，「漏左嘢啦一定，點會咁樣追架巴士？」惟有網民偵探上身稱的士後座還有乘客，「唔似漏嘢，似係追車多啲」、「67x剛剛總站出，第1個分站都未到喎，究竟佢幾時漏嘢」。

根據《公共巴士服務規例》，巴士司機須將其巴士停在每個顯示所有巴士均應在該處停車的巴士站，或停在每個顯示所有行走其巴士所行走的路綫的巴士均應在該處停車的巴士站。