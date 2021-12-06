台女致電消防局求助　遭消防員假關心真性侵　崩潰尋死16次終身亡

作為公職人員不應知法犯法，台灣1名少女於2018年受情緒困擾自殘，後致電消防局求助，當時接聽電話的消防員事後竟偷偷記下電話，假意關心少女並私下約遊車河，其間更在車上性侵對方。少女後來一直生活在陰影下，接受心理輔導亦幫助不大，2年間輕生16次，最終於去年2月自殺身亡。新竹地方法院一審判消防員無罪，檢察官提出上訴，高等法院後判處消防員1年10月監禁。



台灣1名少女於2018年自殘後報警求助，後來卻遇接聽電話的消防員假意關心，並慘遭性侵。（示意圖 / Gilles Lambert / unsplash）

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據台媒報道，事發於2018年至2020年間，當時新竹1名16歲少女因心情不佳自殘，致電消防局求助，並由救災救護指揮中心小隊長兼勤務指揮中心陳姓執勤員接聽電話，未料陳男竟抄下其電話號碼，更不時打電話、傳訊息和送早餐，假意關心少女，逐漸令少女卸下心房。至同年4月，陳男約少女出外「遊車河」，少女不疑有他，最後卻慘在車上被性侵。

少女後來再陷入人生低潮，在接受心理輔導時向老師透露事件，甚至表示想殺掉陳男，老師立即通報婦幼警察隊，惟少女始終難以走出陰霾，2年間便企圖輕生16次，最終在去年2月自殺身亡。

少女事後一直活在陰影下，於事發2年後結束生命。（示意圖／Getty Images）

據報陳男在性侵一事後與少女的父親簽下和解書，並賠償10萬元台幣（約2.8萬港元），但堅稱沒有「性騷擾」少女。當地檢察官依犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年犯強制性交罪起訴陳男，但新竹地院一審時判他無罪，認為沒有足夠證據指陳男有強逼女方。

檢察官其後向高院上訴，最後成功推翻原判，指陳男起初接獲少女的自殺報案電話後，明知對方年紀尚輕，卻以關心、開導等名義聯繫對方，並趁機發生性關係，事後又想大事化小，才導致少女輕生，判刑1年10個月。