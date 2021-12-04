女記者意甲場外直播遭打屁股　鹹豬手球迷涉性騷擾被「禁賽」3年

球場上作反性騷擾宣傳後，球場外馬上出現性騷擾事件，何等諷刺！意大利日前發生球迷「鹹豬手」記者事件，當時安玻里2比1擊敗費倫天拿後，女記者貝卡利亞（Greta Beccaglia ）在球場外直播，其間竟被男球迷從後突然拍打臀部，她嚇到彈起，生氣地跟對方說「你不能這樣做」。事件引起熱議，因為意甲剛好正宣傳反對暴力對待女性，當地警方即時對涉事男球迷「禁賽」3年，他不得進入體育賽事場所，更會對事件作刑事調查。

貝卡利亞堅決提告，獲電視台、記者協會及意甲賽會支持。「鹹豬手」男球迷事後解釋，自己因為愛隊輸波，太生氣才會這樣做，稱想向貝卡利亞道歉。不過，貝卡利亞認為對方好像不覺得自己有錯一樣，表明「意大利女性需要更好的保護」。



意甲安玻里2比1擊敗費倫天拿後，記者貝卡利亞被球迷從後拍臀，當時正在直播。（Toscana TV截圖）

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事發於佛羅倫斯，早前意甲安玻里2比1擊敗費倫天拿後，Toscana TV 記者貝卡利亞在球場外直播。她面對鏡頭報道時，後方突然有名綠衣男球迷走近，伸手拍打她屁股，全程直播出街。貝卡利亞嚇到微微彈起，大感錯愕兼憤怒，馬上對男球迷說「不好意思，你不能這樣做」。

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當時在直播間的主播米凱萊蒂（Giorgio Micheletti） 制止貝卡利亞，叫她不要在直播時為這種事生氣。現場還有部分球迷不太友善，外媒指他們對貝於利亞說了些性別歧視用語，更有球迷入鏡時舉中指，當時也被貝卡利亞喝止，但她之後非常專業繼續訪問其他球迷。

事件隨即引起爭議，兼且非常諷刺，因為意甲賽會正和球員發起一場譴責針對女性暴力行為的運動。該場賽事原正用作宣傳反對暴力對待女性，球員臉上會有個紅色標記，象徵團結一致反對性騷擾，對傷害女性的行為「舉紅牌」，惟場外卻馬上發生性騷擾事件。

貝卡利亞表明追究事件要向男球迷提告，還指控有另1名男子也有摸她，但鏡頭未有拍下，她所屬電視台稱全力支持她的法律行動。事發時位於直播間的主播米凱萊蒂也受盡批評，當地記者協會予以譴責，發聲明認為他當時未有批評性騷擾行為及聲援受害記者，協會與貝卡利亞站在同一陣線。電視台之後表示米凱萊蒂會從節目中「暫休」。米凱萊蒂解釋，自己是想保護貝卡利亞，但對直播時的不當用語致歉。意甲賽會也發聲明，表態支持貝卡利亞。

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據悉，該名鹹豬手叫塞拉尼（Andrea Serrani）是費倫天拿球迷。他涉嫌性騷擾正接受警方調查，可能面臨刑事檢控，當地警察局長已即時發出名為「Daspo」的排除令，禁止他進入任何體育賽事場所3年。

塞拉尼接受意大利電視台訪問，承認自己犯錯並向貝卡利亞致歉，但否認自己的行為構成性別歧視，只是他見到愛隊落敗，實在太生氣才會這樣做。貝卡利亞形容聽完他的解釋後「啞口無言」，他好像不覺得自己有錯，希望自己的遭遇會喚起關注，「意大利女性需要更好的保護」。

（綜合）

意大利早前勇奪歐國盃，球迷大舉上街慶祝，在網民瘋狂改圖對意軍及英軍開玩笑之際，較早前一段網上瘋傳影片引起熱議。事件發生於歐國盃4強意大利在12碼大戰贏西班的晚上，1名意大利女球迷在贏球後興奮得掀起球衣、露出胸部慶祝，未料附近眾多男球迷竟紛紛伸手「胸襲」，原本在歡笑的女球迷嚇得馬上拉低衣服，有部份人還未肯放手。影片在網上引起爭議，雖然有部份人認為女生裸露在先，但許多人認為女生「展示」和「可以觸摸」完全是兩回事，痛斥那群「鹹豬手」是畜牲。



意大利女球迷慶祝球隊4強戰勝西班牙時，開心得掀上衣露胸，男友人伸手觸摸，未料在場的眾多球迷之後同時伸出「鹹豬手」。（Twitter影片截圖）

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歐國盃曲終人散，但網民改圖熱情未退，改出不少有諷刺性的爆笑改圖：



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意大利球員謎之手勢咩意思？

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小資料：

許多網民揶揄意大利球員不停舉出5隻手指指頭緊貼的手勢，部份網民不明白其中含意，其實這是意大利當地很普通的手勢，叫作「 ma che vuoi」，常用於表達懷疑，可理解成「你想點？」、「你講乜？」，粗鄙一點可解釋為「What the Hxll are you saying？」。意大利人打出這手勢時還會上下揮動，日常聊天經常用到，即使打電話或者自言自語都會不自覺打出這手勢。

