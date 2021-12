女記者意甲場外直播遭打屁股　鹹豬手球迷涉性騷擾被「禁賽」3年

球場上作反性騷擾宣傳後,球場外馬上出現性騷擾事件,何等諷刺!意大利日前發生球迷「鹹豬手」記者事件,當時安玻里2比1擊敗費倫天拿後,女記者貝卡利亞(Greta Beccaglia )在球場外直播,其間竟被男球迷從後突然拍打臀部,她嚇到彈起,生氣地跟對方說「你不能這樣做」。事件引起熱議,因為意甲剛好正宣傳反對暴力對待女性,當地警方即時對涉事男球迷「禁賽」3年,他不得進入體育賽事場所,更會對事件作刑事調查。

貝卡利亞堅決提告,獲電視台、記者協會及意甲賽會支持。「鹹豬手」男球迷事後解釋,自己因為愛隊輸波,太生氣才會這樣做,稱想向貝卡利亞道歉。不過,貝卡利亞認為對方好像不覺得自己有錯一樣,表明「意大利女性需要更好的保護」。



意甲安玻里2比1擊敗費倫天拿後,記者貝卡利亞被球迷從後拍臀,當時正在直播。(Toscana TV截圖)

事發於佛羅倫斯,早前意甲安玻里2比1擊敗費倫天拿後,Toscana TV 記者貝卡利亞在球場外直播。她面對鏡頭報道時,後方突然有名綠衣男球迷走近,伸手拍打她屁股,全程直播出街。貝卡利亞嚇到微微彈起,大感錯愕兼憤怒,馬上對男球迷說「不好意思,你不能這樣做」。

當時在直播間的主播米凱萊蒂(Giorgio Micheletti) 制止貝卡利亞,叫她不要在直播時為這種事生氣。現場還有部分球迷不太友善,外媒指他們對貝於利亞說了些性別歧視用語,更有球迷入鏡時舉中指,當時也被貝卡利亞喝止,但她之後非常專業繼續訪問其他球迷。

事件隨即引起爭議,兼且非常諷刺,因為意甲賽會正和球員發起一場譴責針對女性暴力行為的運動。該場賽事原正用作宣傳反對暴力對待女性,球員臉上會有個紅色標記,象徵團結一致反對性騷擾,對傷害女性的行為「舉紅牌」,惟場外卻馬上發生性騷擾事件。

貝卡利亞表明追究事件要向男球迷提告,還指控有另1名男子也有摸她,但鏡頭未有拍下,她所屬電視台稱全力支持她的法律行動。事發時位於直播間的主播米凱萊蒂也受盡批評,當地記者協會予以譴責,發聲明認為他當時未有批評性騷擾行為及聲援受害記者,協會與貝卡利亞站在同一陣線。電視台之後表示米凱萊蒂會從節目中「暫休」。米凱萊蒂解釋,自己是想保護貝卡利亞,但對直播時的不當用語致歉。意甲賽會也發聲明,表態支持貝卡利亞。

據悉,該名鹹豬手叫塞拉尼(Andrea Serrani)是費倫天拿球迷。他涉嫌性騷擾正接受警方調查,可能面臨刑事檢控,當地警察局長已即時發出名為「Daspo」的排除令,禁止他進入任何體育賽事場所3年。

塞拉尼接受意大利電視台訪問,承認自己犯錯並向貝卡利亞致歉,但否認自己的行為構成性別歧視,只是他見到愛隊落敗,實在太生氣才會這樣做。貝卡利亞形容聽完他的解釋後「啞口無言」,他好像不覺得自己有錯,希望自己的遭遇會喚起關注,「意大利女性需要更好的保護」。

(綜合)

意大利早前勇奪歐國盃,球迷大舉上街慶祝,在網民瘋狂改圖對意軍及英軍開玩笑之際,較早前一段網上瘋傳影片引起熱議。事件發生於歐國盃4強意大利在12碼大戰贏西班的晚上,1名意大利女球迷在贏球後興奮得掀起球衣、露出胸部慶祝,未料附近眾多男球迷竟紛紛伸手「胸襲」,原本在歡笑的女球迷嚇得馬上拉低衣服,有部份人還未肯放手。影片在網上引起爭議,雖然有部份人認為女生裸露在先,但許多人認為女生「展示」和「可以觸摸」完全是兩回事,痛斥那群「鹹豬手」是畜牲。



意大利女球迷慶祝球隊4強戰勝西班牙時,開心得掀上衣露胸,男友人伸手觸摸,未料在場的眾多球迷之後同時伸出「鹹豬手」。(Twitter影片截圖)

小資料:

許多網民揶揄意大利球員不停舉出5隻手指指頭緊貼的手勢,部份網民不明白其中含意,其實這是意大利當地很普通的手勢,叫作「 ma che vuoi」,常用於表達懷疑,可理解成「你想點?」、「你講乜?」,粗鄙一點可解釋為「What the Hxll are you saying?」。意大利人打出這手勢時還會上下揮動,日常聊天經常用到,即使打電話或者自言自語都會不自覺打出這手勢。