法國長者家藏百具貓屍　部分被「活塞」入容器　遺體更遭同類啃食

單位內竟然藏有上百隻貓屍，牠們生前到底經歷了什麼？法國有81歲長者日前住院，姪女在其單位內發現多隻貓屍，馬上通知動保組織，最終發現有約百條貓屍被密封在木製或膠製容器內。貓隻多數是死了才被放入容器，至少有2隻被活活塞入容器，其中有在梳化上的貓屍，部分身體已被其他貓隻啃食。組織指老人家相信患有諾亞症候群（ Noah syndrome），想在家裏囤積大量動物，將控告他虐待動物及疏忽罪。



法國有長者家藏約百條貓屍，動保組織懷疑他患有諾亞症候群，囤積大量動物。（示意圖／資料圖片）

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事發於法國尼斯，當地1名81歲、領養老金生活的長者日前入院，他的姪女在其屋內發現多條貓屍，部分被塞入容器內，向當地動保組織「食蟻獸一族」（La Tribu du Fourmilier） 舉報。

當地報章《尼斯晨報》（Nice-Matin）報道，大多數死貓存放在密封的木製或膠製容器內，除了屋內及周圍發現貓屍外，還有老鼠和松鼠的屍體，甚至有狗顎，非常嚇人。組織在屋內發現逾20隻貓仍然存活，但嚴重營養不良，現正交給獸醫治理或安放到寄養家庭。

食蟻獸一族組織主席戴斯賈克斯（ Philippe Desjacques） 回應法新社指，他們從貓屍的安放方式判斷，死貓被放入容器時大多已經死掉，但認為至少有2隻貓是被人活活塞入容器內。同時他們在客廳梳化發現1具貓屍，部分身體遭到其他貓隻啃食。

戴斯賈克斯續指，這名長者相信患有諾亞症候群（ Noah syndrome），患者會囤積大量動物，通常出於孤獨，但卻無法照顧所有動物。諾亞症候群屬戴奧吉尼斯症候群（Diogenes syndrome）的一類，即病態收集癖，愛將雜物堆放家中。組織會對長者提刑事起訴，指控他干犯虐待動物及疏忽罪。

（綜合）