兩孩之父虐殺貓咪　貓主竟心軟收2元賠償了事　網民轟助紂為虐

原諒虐殺自己愛貓的兇手是對是錯？浙江寧波日前發生1宗恐怖虐殺貓咪事件，袁姓男子從車底拖出1隻貓咪，在街上連環摔打及踐踏，當場殺死貓咪後將屍體遺棄草叢。貓主經監控鏡頭成功找到犯人時，最終在警局發現對方是兩孩之父，擔心父親被拘留會影響下孩子，竟決定只收取2元人民幣的賠償金了事，不再追究責任。袁男在悔過書透露，自己殺貓原因是當天「心情不好」。事件在網上引起爭議，網民一面倒質疑貓主做法，是在「助紂為虐」，「對方有孩子才可怕啊」。



寧波1名袁姓男子從車底扯出貓咪滷蛋，將牠活生生又摔又踩殺死。（微博影片截圖）

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9月10日浙江寧波，蔣姓貓主在網上稱自己由細養到大的花貓「滷蛋」慘死在草叢內，他透過監控系統，發現到1名男子在草叢內多次摔打及踩踏殺死了滷蛋。他在微博上傳監控畫面找人，「有沒有認識這個XX？把我的貓抓住活活打死」。有相信是他理髮店的顧客留言，稱滷蛋平日很乖巧，見到有客人進去會趴在他的腳上，很安靜待着，無端被虐死太可憐。

貓主的朋友接受內媒訪問時透露，滷蛋在10日晚上從理髮店失蹤，貓主外出找貓時，在花叢發現滷蛋屍體。後來貓主翻看監控鏡頭，見到8時多有名男子將滷蛋從車底拉出，不停摔打及踐踏，滷蛋在車旁被虐殺致死，貓主馬上報警。警方看完片段，認為畫面不是特別清楚，暫時難以追查，叫他自己也多留意。

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未料貓主翌日晚上8點左右在理髮店內，看到疑似虐殺滷蛋的男子在門口經過，立馬衝出去將對方抓住，發現真的是兇手便報警。貓主在派出所時，發現虐殺滷貓的袁男是名家長，考慮對方有2名孩子，擔心他被警方拘留會影響到孩子，選擇諒解對方，所以只是象徵式收了2元人民幣賠償金，分別是財產損失費1元、精神捐失費1元，不再追究事件。貓主同事要求袁男要即場手寫悔過書及承諾書，調解完後他和袁男2人一同去上山安葬滷蛋。

袁男在悔過書稱，自己當時因為心情不好，非常煩悶，一氣下殺了滷蛋，向慘死的滷蛋、貓主蔣先生及大眾道歉，承諾以後會善待動物。貓主雖原諒了虐貓男，但知道做法有點對不起家人，尤其女兒對滷蛋的死很傷心。

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男子虐殺貓咪及貓主的做法在網上引來爭議，虐貓男犯案原因是「心情不好」，其實他非常危險，「心情煩悶殺貓，下次是不是該殺人了，這種人對社會有絕對的危害性」。貓主本人亦被網民批評，他不可代替滷蛋去原諒兇手，這是「助紂為虐」，而且聽到對方有孩子就心軟，「對方有孩子才可怕啊」、「以後摔打的就是他自己的孩子」。

網民點睇：

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（綜合）