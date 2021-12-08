荃灣士多店貓失蹤　好心人代PO尋貓籲街坊留意：相信是被人抱走

「雖然我唔係貓貓主人，不過都想盡綿力，請各位荃灣街坊幫幫手尋貓！」有荃灣居民在社交平台發帖，指海天豪苑1間士多店貓「咪咪」近日失去蹤影，老闆娘稱牠已3天沒有回店，由於咪咪平時有認路能力，懂得自己回士多，故相信牠是被人抱走，希望街坊們可以提供線索。



有荃灣居民在社交平台發帖，指海天豪苑1間士多店貓「咪咪」近日失去蹤影，老闆娘稱牠已3天沒有回店。（網民Irene提供圖片）

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網民Irene今早（12月8日）在facebook群組「荃灣人」發帖，並上載多張貓咪的照片，指相中的貓「咪咪」年約11歲，由大屋街海天豪苑一間地舖士多店老闆養大，有戴頸圈，基本上路過士多的街坊都會見過咪咪的身影，甚至跟貓咪玩耍。

Irene表示，貓咪平日最愛在士多門口的單車圈、私家車車底或海天豪苑停車場休息，但近日不見其蹤影，遂向老闆娘查問，始知貓咪已失蹤3天，加上平時貓貓懂得回士多的路，所以有理由相信牠被人抱走。帖文還指「如果呢幾日見過貓貓蹤影，又或者發現身邊鄰居朋友多咗隻如圖嘅貓貓」，請聯絡她本人。

Irene表示，貓咪平日最愛在士多門口的單車圈、私家車車底或海天豪苑停車場休息，但近日不見其蹤影。（網民Irene提供圖片）

Irene接受《香港01》訪問時表示，暫時仍未有咪咪的消息，又補充指牠以往在士多店門口出沒時間不固定，「試過朝早十點幾會見到佢，亦有時下午四點幾至傍晚岀現」，有時街坊經過都會餵牠吃小食，天氣太熱或太凍就會回士多睡覺，偶然亦會躺在海天豪苑停車場或大堂門口。