女生刷牙誤吞15厘米長牙刷　直接滑落胃部　醫生話同呢個習慣有關

不慎吞魚骨就聽得多，吞牙刷就比較罕見。浙江義烏近日發生離奇的「刷牙意外」，有女子刷牙時誤吞15厘米長的牙刷，卡在胃和十二指腸之間，醫生見狀都大吃一驚。女子稱自己刷牙時有頭後仰漱口習慣，當時手拿着牙刷，一不留神手一滑，直接掉落胃部。醫生檢查後認為應馬上取出，惟該女子誤吞牙刷後繼續進食，令胃部有大量食物殘渣，而且牙刷又長又光滑，大大增加取出難度，幸好最終沒有傷及食道。事件引起熱議，網民大嘆「這手滑有點厲害」，又稱醫生講解時都忍不住笑意，但有許多人質疑事件不可能如此巧合，認為女病人當時是在催吐，才會令牙刷意外掉入喉嚨。



內地女子刷牙時誤吞牙刷，要入院取出。（微博圖片）

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事件發生於義烏市，市民黃女士到義烏市中心醫院求院時，說自己刷牙時吞掉牙刷，連醫生都大吃一驚，但她當時沒有明顯不適；進行電腦斷層掃描（CT掃描）後，發現真的有枝長15厘米的細長牙刷卡了在胃部與十二指腸位置，雖然黃女沒有明顯疼痛，但消化內科認為要馬上取出牙刷。

醫院消化內科主任醫生黎紅光稱，黃女講述吞牙刷經過時，提及自己有仰頭漱口習慣，當天如常漱口時手裏還拿着牙刷，一不留神又細又長的牙刷甩手，掉入喉嚨內，她情急下來不及捉實牙刷柄，剛好喉管裏連成一條直線，牙刷直落胃部，事件可能太驚奇，他解說時忍不住笑意。醫生檢查後，認為刷頭和尾部尖端位置會慢慢頂到胃腔，會出現潰瘍，若潰瘍反覆出現就會出現穿孔。

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牙刷又長又光滑增加了手術難度，醫生要用撐道器加上金屬圈套器套出牙刷，邊套邊退，退到牙刷頭才收縮，拉出來時也怕頂傷食道及喉嚨的肌肉。由於病人誤吞牙刷後仍繼續進食，胃腔有大量食物殘渣，影響醫生操作，最後病人再把頭往後抑，讓咽喉呈直線才成功取出牙刷，未有損傷食道。

事件令人匪夷所思，有網民形容「這概率真的比買彩票都低，這麼長都能進去」、「下胃管都沒這麼順暢的」、「仰頭時牙刷不拿開也是人才了」、「這麼奇葩的人都有，刷個牙還能把牙刷吃到胃」。又有人打趣道，病人是「一下子練會了口吞寶劍」，「為什麼這個醫生止不住的笑意，好在人沒事哦」。

內媒指，該院消化鏡中心每個月都會收到20至30個食道卡異物個案，以長者和兒童居多，誤吞異物主要是魚骨、雞骨、假牙及玩具等體積細小東西。若異物卡在消化管道狹窄或彎曲位置，而且是尖銳的東西時，可能刺破腸胃壁，導致出血、感染等，嚴重的會危及性命。黎醫生補充，如果有東西卡食道，應馬上停止進食，盡快求醫，絕大多數異物可以用喉鏡或胃鏡取出，別誤信「土法」，自行催吐、喝醋及吞飯等。

不過，有許多網民質疑女病人不可能「一不小心」就這樣將牙刷吞進去，認為她曾經進行催吐，才會令牙刷意外掉入喉嚨，「感覺是催吐捅進去的吧」。

（綜合）