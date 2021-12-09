印度17名中學女生連續考試2日突被要求留宿　校內用膳遭落藥性侵

印度發生情節驚人的集體性侵案件！17名中學女生上月因為參加實習考試而被帶到其他學校，惟在考試後她們被要求在該校留宿1晚，以參加翌日的另一場考試。不過女生們被指在食用提供的食物之後昏迷，繼而被人性侵犯，醒來後更被要脅不可以將事件說出去，否則會殺死她們的家人及令她們學業前途盡毀。事發約3周後，警方才正式開始調查，拘捕2間涉事學校的校監。



印度有中學的17名女學生被校監以實習考試為由帶到其他地方的學校留宿，其間疑被下藥性侵。（GettyImages）

報道指事件發生在印度穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar），當地小鎮波柏（Bhopa）一間學校的校監帶着17名中學女生前往25公里外的另一小鎮普爾庫阿齊（Purquazi）進行實習考試。考試後女生們被告知要留宿一晚，以準備翌日的考試，惟她們在晚間享用的食物被指含有令她們昏迷的藥物，最後被集體性侵。

女生們翌日醒來之後被告知不可以將事件告知家人，否則家人會被殺死，學業前途都會盡毀。有受害女生的爸爸在事發翌日黃昏得知事件，隨後多次前往警署報案。該名爸爸指事發時學校沒有要求男生留宿，當時亦沒有女教師在場。

2名女生在證供中提到，她們食用的扁豆燉飯（Khichdi）中含有令她們昏迷的成份。（GettyImages）

警方表示，2間涉事學校的校監已經被控多條控罪，當中包括「防止兒童被性侵犯法案」下的罪行。普爾庫阿齊警署署長現時已經因為失職被停職，警方同時正調查試圖掩飾事件的警員角色。

警方指，他們於周一（12月6日）晚上拘捕其中一位校監，並於周二（12月7日）黃昏拘捕另一位校監，但仍然未清楚為何女學生們會被要求留在學校過夜，而2名女生在證供中提到她們食用的扁豆燉飯（Khichdi）中含有令她們昏迷的成份。警方提到，「我們現在從不同角度調查案件，兩間學校都與中等教育中央委會員（CBSE）有關，除了提到的相關指控之外，事件顯示教育部內有更大的問題」。

（Times of India、The Hindu）