立法會選舉︱投票日免費搭車　網民最想呢樣交通工具都免費！

【立法會投票日／免費搭車】完善選舉制度後首場立法會換屆選舉將於12月19日舉行，政府計劃在投票日安排全港免費搭車，包括港鐵、多間專營巴士及電車。

免費搭車消息一出引起網民熱論，有網民支持政府做法，尤其是當日仍要上班的巿民可省下交通費，對此表示歡迎，但亦有網民指到投票站一般離家不遠，應毋須搭車，質疑免費搭車有何作用。另有不少網民關注可否免費搭小巴，「小巴無免費 = 無用」。



政府計劃在投票日安排全港免費搭車，包括港鐵、多間專營巴士及電車。（資料圖片）

距離立法會選舉還有9天，政府計劃在投票日安排全港免費搭車，包括港鐵、多間專營巴士及電車。

（一）港鐵

適用於本地服務，包括輕鐵服務及港鐵巴士路線，但不包括機場快線。

（二）專營巴士

適用於九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士的專營巴士路線，但不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線。

（三）電車

適用於所有電車路線。

上述公共交通營辦商會於當天頭班車起至尾班車提供免費乘車優惠，詳情另行公布。

消息一出即引起網民關注，有網民表示支持政府構思，亦有網民質疑免費搭車的用途，因為一般選民都是在所住選區投票，「正常投票地點係唔需要搭車」、「有咩用，投票站唔係喺屋企附近？」、「鼓勵啲人出去玩？」，更有網民笑言當日可以「香港一日遊」、「去donki 掃貨」、「嗰日返工慳返車錢」。

不過，除了原來港鐵、專營巴士及電車，不少網民更關注當日小巴是否可以免費乘搭，稱「小巴無免費 = 無用」。