12月19日免費任搭港鐵、巴士、電車　各間公司少收幾多錢？

立法會選舉將於下周日（12月19日）舉行，政府宣布投票日全港免費搭車，港鐵、九巴、城巴、新巴及電車將全日任搭，但未有交代涉及款項由政府抑或各交通機構自行支付。究竟所涉及款項會有多少？



港鐵當日免費任搭包括輕鐵服務及港鐵巴士路線，但不包括機場快線。至於巴士方面，涵蓋九巴、龍運、新巴、城巴和大嶼山巴士，但不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線。

「01研數所」翻查各大運輸機構2020年車費收入，再除以全年或半年日數作估算，發現有2間機構涉款過千萬元。

根據各交通運輸公司年報，總單日平均收入共5,500萬元，其中港鐵單日收入有2,730萬元，佔最大部分，接近一半。其次是九巴，平均每日有1,549萬元收入，佔約3成。參考上述數字，估計涉款或多達5,500萬元，若當日市民因此比以往更多外出，料涉款或更多。

乘客人次方面，港鐵及專營巴士的乘客亦最多，去年每日分別錄得平均超過300萬人次。