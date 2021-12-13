私家車葵涌停車場出口逆線停車　司機施施然落車送女童返學遭鬧爆

為送子女上學就可以無視交通規例？網上流傳「車cam」片段，可見有司機竟明目張膽將私家車逆線停泊於葵涌1個停車場的出口，更施施然下車送1名女童到停車場旁邊的小學上學。片段引來一眾駕駛者狠批，直指涉事司機為女童立下極壞榜樣，呼籲片主向執法部門舉報。



網上流傳「車cam」片段，可見有司機將私家車逆線停泊於葵涌1個停車場的出口，更施施然下車送1名女童到停車場旁邊的小學上學。（fb「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」影片截圖）

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有網民早前於facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」轉貼「車cam」影片，片中顯示的日期為上周四（12月9日）早上約7時半，地點為葵涌童子街石蔭商場的停車場出口。影片看到1輛白色私家車從停車場左方駛至，直接逆線駛至閘口前停下，令剛出閘打算駛走的片主被迫停車等候，大批行人須於兩車之間過路。

事發經過逐格睇▼ ▼ ▼

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白色私家車逆線停於停車場出口後，沒有戴口罩的司機竟施施然下車，帶同後座1名穿小學校服的女童下車。司機未有即時返回車上，反而送女童向學校方向步行，約20秒後才返回座駕。該司機上車前更一度做出疑似指罵動作，其後再於必須停車的雙白線倒車駛走，令上載片段的網民不禁直斥：「人無恥則天下無敵！」

網民看過片段也直斥過分，認為片中白色私家車司機為了送女童上學，無視交通規例，為女童立下壞榜樣，「點教小朋友呀」、「逆缐喎！好快全校知佢個女有個咁『高質』嘅爸爸」、「個小朋友有個咁嘅老豆真係慘，家庭教育對小朋友嘅成長好重要，有個咁嘅老豆，家庭教育都唔慌好得去邊」。有網民則建議片主要向執法部門舉報，「一定要做佢，呢啲人都係導致塞車嘅主要原因之一」、「可以釘牌，以後冇得送女返學啦」。

網上流傳「車cam」片段，1輛輕型貨車考牌期間打算切線時，遭另一貨車從後方逆線爬頭，疑導致考官煞停車輛。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）