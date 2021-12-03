港爸欲私家車裝Disney+播放器睇片　網民鬧爆危險：專心揸車啦

Disney+近月殺入香港，令一眾迪士尼粉絲十分興奮，有港爸就在社交平台發文稱，由於座駕的電視屏幕無法播放Disney+的影片，因而希望求問網民如何處理。惟帖文一出即引來熱議，很多人批評他在車上安裝播放器非常危險，又質疑行車時觀看影片是違法行為。在群情淘湧下，樓主現身補充指只是安裝給後排女兒觀賞，行車時司機位旁邊的屏幕會自動關掉，因此不會影響行車。



有港爸就在社交平台發文稱，發現座駕的電視屏幕無法播放Disney+的影片，因而求問網民如何處理。（fb「Disney+ 香港討論區」圖片）

該港爸在facebook群組「Disney+ 香港討論區」發文問：「請問汽車用Android，有冇辦法可以睇？」並上載2張照片，只見車廂內駕駛座旁邊設有1個電視屏幕，正載入Disney+的應用程式，惟第2張圖的屏幕則顯示無法播放。

大部網民看完帖文，都並非回應樓主的提問，而是批評他行車時不應睇片，「專心揸車啦」、「唔好害到人」，又笑問「借問聲你平時行開邊區」，亦有人質疑「邊睇邊揸車犯法」。樓主其後解釋，安裝Disney+是為了給坐後排的女兒觀看，平時駕駛期間只會聽歌，而且只要一行車，司機位旁的熒幕就會自動關掉，只有後排熒幕播放，又稱「我知道行車睇片係犯法」。

據運輸署資料顯示，車內電視屏幕的安裝必須符合《道路交通(車輛構造及保 養)規例》第37條「視像顯示器」及第5條「構造及保養」內列明的準則，包括屏幕只可以顯示關乎汽車導航、汽車四周範圍當時的閉路式視景、汽車本身或其裝備現況的資料。除此以外，電視屏幕的任何其他可能顯示的資訊，例如廣播電視節目、DVD光碟等是不可以被任何在司機位置看到。