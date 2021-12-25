英國租樓有人均面積要求！1人單位最少要有呢個呎數　3情況可例外

文：英倫冒險號

早前有朋友一家三口來到英國，兩夫婦連同一名11歲的兒子一起移居英國，想要租用一個一房單位，卻給地產經紀一口拒絕了，說：「不行，這是犯法的。」這個說法，讓朋友有點丈八金剛摸不着頭腦。原來，在英國，「過份擠逼」（overcrowded）也有清晰的法律定義，而且過份擠逼的房屋是違法的。



英國法律對「過份擠逼」（overcrowded）的居住空間有清晰定義，租屋時更可能因此而被業主拒絕簽約。（GettyImages）

根據英國法律〈Housing Act 1985〉，如果兩個不同性別、年滿10歲，而又不是伴侶關係的人需要同居一室，那房子便算是過份擠逼了。不過，在英國，「房間」的定義不限於睡房，所有能睡覺的地方，例如客廳、書房也能算進去，所以沒有劃房的Studio 還是合規的。不過，前提是這些房間必須符合以下所述的面積要求。

英國法例對房間面積有嚴格限制。首先要計算人數，十歲或以上的算1人，1-9歲算0.5人，一歲以下不算。再來就看房間面積了：

1. 50呎以下的房間不算；



2. 50-69呎的房間可住0.5人；



3. 70-89呎可住1人；



4. 90-109呎可住1.5人；



5. 110呎可住2人。



作者提到，在英國租屋先要計算人均居住面積，確保符合法例要求。（GettyImages）

回到文章開頭所述的例子，由於小朋友已滿10歲，不應與父母同房。若他們租住的只是普通的一房單位，而客廳又不能滿足面積要求，自然是違反法例而被經紀拒絕了。

不過，凡事都有例外，在特定情況下，「過份擠逼」卻是可接受的，例如：

1. 孩子自然成長而導致過份擠逼（Permitted overcrowding due to natural growth），如果家庭沒有任何其他變化，則不構成犯法；



2. 短暫的過份擠逼（Temporary overcrowding），也就是暫住在居所裡的是其中一位的家庭成員，而是臨時暫住，亦沒有問題；



3. 獲政府機構準可的過份擠逼（Licensed overcrowding），該許可必須由居住者申請，而不可由業主或當地政府主動申請，通常亦只有在特殊情況下才會發放許可。



如果房屋被判斷為「過份擠逼」，業主將會面臨最高為三萬英鎊的罰款。當年議會希望透過立法，以提高在英國租房者的生活水平。英國完善的住屋法律保障了人均居住面積和質素。讀者朋友之後來到英國租樓的時候，不妨緊記上述規則來選擇合適的單位。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）