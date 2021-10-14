移民潮｜英國各城市樓價比較　有城市樓價百多萬港元租金回報7%

先看英國租金回報率最高的城市🔽🔽🔽

英國政府年初放寬持BNO港人移居當地的限制，加上多項利好措施，當地樓市上揚。事實上，英國樓價普遍比香港低，不少地方租金回報率可達4%，個別城市更高達7.5%，究竟哪個城市租金回報最高？樓價最低？對於租客來說，哪裏住屋最易負擔？



利物浦、格拉斯哥平均樓價僅130多萬港元

據英國地產數據公司Inventory Base統計，2020年英國46個主要城市分別的平均樓價中，最平的是蘇格蘭最大城市格拉斯哥，平均樓價僅12.7萬英鎊（約133萬港元），而較為港人熟悉、英格蘭西北部港口城市利物浦同期平均樓價亦僅約13萬鎊（約137萬港元）。

港去年樓價927萬港元 較倫敦高逾七成

至於倫敦平均樓價49.6萬英鎊（約523萬港元），但數據未有提供更多單位面積及地點資料，僅供參考。而作為對比，世邦魏理仕2020年就有研究指本港平均樓價高達927萬港元，較倫敦平均數字高出77%。

對於業主：

租金方面，英國大部分主要城市平均住宅月租均少於1萬港元水平，不過，由於當地物業價格普遍較低，對於業主來說租金回報率（年租金/物業價格）較高，如蘇格蘭最大城市格拉斯哥，因樓價相對低廉，但租金水平中等，2020年租金回報率高達7.52%，成為買樓收租（Buy-to-Let）的投資熱點。而作為比較，中原城市租金回報率本港7月數字為2.33%。

另外物業投資公司Seven Capital估計，明年曼徹斯特、利物浦等所在英格蘭西北部，租金回報將達4.41%，其次是大學城錫菲所在的約克郡亨伯，預測租金回報率4.33%。置業成本較高的倫敦預測回報率則相低僅2.9%。要注意的是，置業另涉及利息、管理維修、稅項等成本，同時租金收入亦會被徵收稅項。

對於租戶：

對於租客來說，收入高、租金低廉的地方自然是首選。Inventory Base統計，2020年蘇格蘭石油城市鴨巴甸平均年收入達3.5萬英鎊（月入約3萬港元），而住宅月租平均一年6,540英鎊（月租約5,744港元），成主要城市中租金佔收入比例最低的地方。不過，另一些地方如倫敦，因租金相對高昂，租屋支出接近收入的一半，負擔起來較吃力。