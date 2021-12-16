美國鹽湖郡統計12星座疫苗接種率　有星座不足一半人打針！

今年新冠肺炎肆虐全球，最新Omicron變種病毒更成為最新威脅，香港亦預計最快1月安排市民接種第3針復必泰疫苗，令打疫苗成各地民眾熱門話題。美國猶他州鹽湖郡（Salt Lake County）衛生部門早前公布一項有趣統計，當地獅子座市民疫苗接種率最高，而天蠍座接種率最低！



鹽湖郡衛生部門早前根據當地120萬名民眾的出生日期，統計12星座的已完成接種疫苗比率，數據於10月底在Twitter（推特）公布後，引起一陣話題。

鹽湖郡衛生部公關魯普（Nicholas Rupp）表示，大眾對帖文反應熱烈，即使有些人不相信占星術，依然引起星座之間的競爭，沒有人想自己的星座排名墊底。

占星專家蒙杜法（Narayana Montúfar）認為各星座的性格能解釋到排名，身為「森林之王」的獅子座喜歡受到注目、仰慕，因此最多人打疫苗。排第2的水瓶座擅長社交及與社會連結，亦是科技迷，較傾向接受創新事物；人馬座和白羊座同樣喜歡社交，他們不希望有任何事情阻礙到與朋友出去玩。

對於接種率低的星座，蒙杜法指出，處女座較關注健康，他們可能對接種疫苗猶豫不決，陷入「分析癱瘓」，而天蠍座性格多疑、注重私隱，可能不想透露自己的疫苗接種情況。

（華盛頓郵報）

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