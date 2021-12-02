香港健康碼｜薛永恒指無手機不能用！統計處揭咁多長者無智能手機

【香港健康碼／港康碼／安心出行／申請／系統】港府今午（12月2日）公布香港健康碼（港康碼）詳情，將與安心出行手機應用程式對接，而創新及科技局長薛永恒明言，若市民沒有智能電話及沒有使用「安心出行」應用程式，就不能申請「港康碼」。

究竟目前還有多少人無智能手機？翻查統計處4月15日最新發布的《資訊科技使用情況和普及程度》顯示，2020年仍有約50萬10歲或以上港人沒有智能手機，如果真的強制使用安心出行，預料這些人會首當其衝。



究竟是否大部份港人都擁有智能手機？又有多少長者有智能手機？

數據顯示，不計算獲豁免的65歲或以上長者，以及10至14歲組別，以55至64歲擁智能手機比例較低，預料這個年齡組別較受影響。

需要留意的是，對比2019年，除了10至14歲、55歲以上組別擁有智能手機人數上升，其餘15至54歲組別擁有智能手機人數都下跌。

政府研贈手機予有需要人士



被問到是否歧視沒有智能電話的人，包括長者，薛永恒表示，因應防疫抗疫工作需要一起做好、用好「港康碼」、「粵康碼」，過程中需要智能手機，若任何人不熟悉智能手機應用，當局會幫助和配合。但他強調，希望長者或其他人士了解，「健康碼」在防疫抗疫工作中至關重要，有需要用好智能手機和「健康碼」。

政府又表示，正主動接觸電訊業界、慈善機構，研究向有需要人士送贈手機及數據卡，詳情容後公布。