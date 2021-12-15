童話式婚禮現恐怖片意外！印度新人被吊高至半空　繩索突斷裂墮地

婚禮期間發生可怕意外，嚇到人心也跳了出來！網上近日流傳短片，指印度最近一場盛大婚禮舉行期間，曾有新人坐在大型鞦韆並被吊高，但兩人在半空期間繩索突然斷裂，他們連同鞦韆應聲墮地，情況恐怖。幸好新人在意外中只受輕傷，30分鐘後就可以繼續婚禮。報道指涉事公司的員工透露，事故起因是「技術問題」。



印度1個婚禮發生恐怖意外，1對新人在鞦韆上被吊高時，繩索突然斷裂然後應聲墮地。（twitter「Anurag_Dwary」短片截圖）

該宗婚禮意外在印度恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）首府賴布爾（Raipur）發生，雖然流傳的直擊短片只有4秒，但仍然看得人驚心動魄。短片開始時可見婚禮排場十分誇張，除了一對新人企在吊高在舞台中央的圓形煙花鞦韆之外，台上亦有多人手持煙花配合，畫面達到童話式婚禮級數。不過下一秒，舞台右邊的繩索突然斷開，一對新人和鞦韆從半空墮地，其後短片便告完結。

報道指，意外中的新人只受到輕傷，在30分鐘之後就可以繼續婚禮。負責籌備婚禮的公司就指對發生意外致歉，有屬於該公司的員工透露，意外是技術問題導致，「沒有人受傷，新人都安全」，強調公司會確保意外不再發生。

婚禮意外短片！ ▼ ▼ ▼

During a wedding function in Raipur, the bride and the groom were on a swing suddenly, the harness snaps and the couple take a tumble both of them are safe with minor injuries @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/ABHa2AMDtK — Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) December 13, 2021

（NDTV、India Today、Times of India）

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