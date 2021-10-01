真‧金蛋│印度男過海關X光揭體內有金屬　直腸狂塞1公斤黃金斷正

男子體內居然藏了真正「金蛋」！印度機場日前截獲1名男子走私黃金，犯人竟將4包共重近1公斤的黃金膏塞進直腸收藏，但被執法人員發現他體內有異物，照X光見到其直腸位置有4大包圓型金屬，取出後證實是黃金膏。當局指這批黃金價值約420萬盧比（約47萬港元），男子聲稱自己只負責偷運，黃金並不屬於他。網民看到照片後笑稱走私犯體內真的藏着金蛋，又笑問他是如何將這麼大團的黃金膏塞進去體內。



印度1名男子搭飛機走私黃金，照X光時顯示其直腸藏有4袋黃金膏。（「CISF」Twitter圖片）

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事件發生於印度曼尼普爾邦機場，當地的中央工業安全部隊（CISF，屬武裝警察部隊）截查1名男旅客時，發現他體藏價值約420萬盧比（約47萬港元）的黃金。

被捕男子Mohammed Shereef來自喀拉拉邦，他於周一（上月27日）下午2時40分乘搭印度航空從英帕爾（Imphal）到新德里，登機前被CISF拘留，檢查員發現他體內藏有金屬，但問他是什麼金屬時，他拒絕回應。Shereef隨即被帶到體檢室，經X光照射其下半身檢查，顯示他的直腸位置藏有數包金屬，在CISF及海關部門警告下，男子認走私黃金。

印度1名男子搭飛機走私黃金，調查人員從其直腸取出4袋金膏，共重約909克。（「CISF」Twitter圖片）

Shereef供稱自己只負責走私，黃金並不屬於他，其直腸內的4包黃金膏共重909.68克，他後來移交由海關進一步審查，而在被拘留24小時後，周二（9月28日）獲准保釋。當局指Shereef沒有同類案底，正追查他在走私案中的角色。

事件令網民爆笑，由於金膏包網得圓圓的像雞蛋，網民紛紛形容疑犯是「藏金蛋」走私，又疑惑他是怎樣把近1公斤的黃金膏塞入直腸，「他的伴侶是淘金者嗎？」。不過，有網民認為還好他只是藏了黃金，「900克黃金總比900克炸藥好」。

（綜合）

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