夫妻房中樂事被直播出街　46親友成觀眾　全因人妻撳錯電話呢個掣

一「掣」錯滿盤皆落索，與丈夫的房中樂竟然讓親朋好友都知道了！最近網上流傳1件令人「隔住Mon」也覺得尷尬的趣事，有人妻在TikTok分享自己與丈夫愛愛時錯手打開facebook上的直播功能，一度引來多達46名觀眾收看，當中還包括她的爸爸。雖然畫面沒有任何暴露鏡頭，但還是可以聽到他們的聲音。人妻指事件十分尷尬，但丈夫卻覺得搞笑。



有人妻在TikTok上分享趣事，指自己因為按錯facebook直播掣，結果與丈夫的激戰過程被直播出街。（TikTok「rroberson16」短片截圖）

該人妻在TikTok上分享這件尷尬趣事，指自己突然記起在大約1年前，與丈夫愛愛時不小心開啟了facebook直播，令親朋好友都成為「旁觀者」，自己因為此事哭了整個星期，更一度認為自己的人生已經完蛋了，但丈夫至今仍然只覺得好笑。

人妻又提到，事發時她正在用手機看facebook，丈夫「一時性起」過來挑逗她，雙方慢慢進入狀況就開始愛愛。不過人妻放下手機之後，卻不小心碰到手機的直播鍵，將他們的戰況直播上網。人妻好友曾多次致電她，希望可以叫她停止直播，但由於人妻一直沉醉於與丈夫的大戰之中，根本就沒有留意到有人打電話給她。

幸運的是，直播其實只有兩人愛愛時的聲音，沒有色情畫面，但仍然令人妻感到尷尬。（GettyImages）

幸好直播其實沒有真正的色情畫面，只聽到兩夫妻愛愛時發出激烈的聲音。人妻留意到，她的爸爸亦曾經是觀眾之一，惟他感覺到是什麼一回事之後就退出直播，扮作沒有事發生，但後來亦有以此事取笑他們。

（TikTok）