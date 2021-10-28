萬聖節｜美國女記者實測鬼屋做直播　被彈出惡鬼嚇到跌低崩潰爆紅

萬聖節尚有不足1星期就到，不少人都會玩鬼屋應節。美國佛羅里達州傑克遜維爾市記者蓮娜（Lena）在新聞頻道「News4Jax」直播中實測玩鬼屋，其間不斷被突然彈出來的惡鬼嚇到，甚至一度跌在地上，不斷表示需要立即離開。記者雖然十分驚慌，但仍然盡力冷靜下來專業地報道，其表現在觀眾心中留下深刻印象，亦都令她立即爆紅！



記者蓮娜在直播中實測玩鬼屋，多次被遇到的鬼嚇到大叫。（網站「news4max」短片截圖）

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新聞直播中報道介紹的鬼屋名為「13樓鬼屋」（13th Floor Haunted House），主持在開始之時就已經笑言「我們希望可以看到蓮娜」被嚇壞，所以安排她在報道中，實測該間曾經在2019年奪得獎項的可怕鬼屋。主持又問她「你對於這次的工作感到興奮嗎？因為你不會知道接下來會發什麼事」，過場畫面之後，蓮娜就說她當初答應這項工作的時候還覺得應該有趣，「但現在我已經有點被嚇倒」。說到這裏已經立即有鬼跳出來，把蓮娜逼到一邊，並說「你不覺得開心嗎？我很開心！哈哈哈哈！」

蓮娜當下成功頂住恐懼，介紹鬼屋全程達25分鐘，而她只會試玩其中一部份，數分鐘時間即可完成，「大家可以坐好，慢慢欣賞」。蓮娜初初還可以控制住自己的恐怖，不斷說「沒問題，沒問題」、「我可以的」、「到目前為止都很好」、「各位，我們做得很好」，並以尷尬但不失禮貌的笑容描述她在現場看到的東西，但始終抗拒直望她看到的鬼。

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蓮娜走十數步之後，情況就開始急轉直下，不但開始不懂得說話，只發出「嗯……嗯……嗯……」的聲音，更連姿勢和動作都開始變得不知所措。遇上進取的鬼上前裝腔作勢時，她更是只敢待在牆邊，最後更被嚇到接二連三地大叫，連攝影師都開始忍不住笑了出聲。

後來蓮娜似乎已經開始崩潰，數次問還有多少分鐘才可以完成離開，但在攝影廠的主持就笑言「我們這節還有15分鐘」，又不斷嘲笑她「看到蓮娜結識了這樣多新朋友真好」、「你看後面有個不錯的人呢」。不過他們的話沒有令蓮娜平靜下來，蓮娜只能頂硬上繼續前進。

蓮娜被嚇至跌倒後正式表示忍受不住，需要離開。（網站「news4max」短片截圖）

在即將完結之前，蓮娜更被從外邊突如其來的鬼嚇到跌在地上，不過她立即又站了起來，並一邊笑一邊叫「我真的要走了，我真的要走了，我不能再做下去了」，「我現在把時間交回攝影廠了」，直播最後亦都正式結束。

蓮娜的報道引起網民關注，不少人看到之都都開懷大笑，「我很久沒有笑到哭出來了」、「我要笑死了」。有人則大讚她相當冷靜，「做得很好，處理手法專業」、「她值得升職了」、「要給她花紅吧」。另外亦有人覺得她很可憐，「我感受到她到底有多害怕」。不過亦有人提議，可以給予蓮娜一部運動相機，待她晚上再自己玩1次鬼屋。

（News4Jax）

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