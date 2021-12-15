客人集運貨物今日落單翌日想收貨　被拒即揚言投訴　職員1句KO

網購成為港人習慣，集運就是不可或缺的服務。有集運公司客服職員早前發文分享工作經歷，直指「香港人真係好鍾意投訴」，大嘆平日上班不時遇到無理取鬧的「西客」。該名職員更貼出對話截圖作例子，指有客人下午下單後，同日黃昏已查問送貨進度，得知貨物未能於翌日送抵時便立即發難，揚言要向消委會投訴，不過她們早已見怪不怪，冷靜回覆「擊退」對方。



有集運公司客服職員早前發文分享工作經歷，大嘆平日上班不時遇到無理取鬧的「西客」，直指「香港人真係好鍾意投訴」。（示意圖，GettyImages）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名自稱「集運客服小妹妹」的網民早前於網購群組發文，直指平日工作不時遇到要求多多但態度惡劣的「西客」，不禁想向一眾網購發燒友分享警世貼士：「今日想畀個經常出現嘅例子各位集運用家，唔好再噚日落單，今日催貨！」

「客服小妹妹」貼出兩張與客人的對話截圖，可見客人查詢已下單的貨物送運進度，並表明「趕住用」，希望盡快送到。她查看紀錄便發現客人前1日下午才下單，故回覆指難於當日送到，但承諾會於下單後3日內送抵，她同時提出若客人遇到緊急情況可選用「加急服務」。

+ 5

客人看過回覆大感不滿，即時發難指「今日一定要！聽朝就要畀客！如果你哋遲咗搞到我畀唔切客，你哋公司要賠償我嘅損失」，又揚言若當日未收到貨物便會向消委會投訴，「畀唔到嘅，消委會見！」。

身為客服的樓主只好再次安撫客人，坦言即日送貨有困難，但可為她安排翌日早上，即下單後第2天盡快送貨，「聽朝早上盡快安排派畀你先可以嗎？」。不過客人堅持不接受，表明「一定要今日！遲過今日就會投訴」，樓主看到這句似乎已見怪不怪，未有繼續提出其他方案，反而冷靜回覆1句「好的，多謝你的意見」以結束對話。

樓主直指平日工作不時遇到要求多多但態度惡劣的「西客」，提醒一眾網購愛好者「真係要分清楚集運同快遞」。（示意圖，GettyImages）

樓主其後補充，稱事後查看紀錄，發現客人下單時間為下午4時許，黃昏約7時已開始查詢送貨進度，至翌日下午便要求當日收到貨物，否則便會投訴。她指該例子並不罕見，大嘆：「大佬呀，你真係急就唔好用集運，或者用加急啦。希望各位用家，真係要分清楚集運同快遞。香港人真係好鐘意投訴」。

帖文引來網購愛好者討論，不少網民安慰樓主，指出貨物從外地運送需時，刻意要求提早送貨的要求無理，「過境喎而家講緊，本地都無可能咁快送到啦」、「香港人真係會以為代購同集運係有隨意門，最好就今日落單今日到」、「香港人係特別急，『即刻、馬上、現在、消委會、報警、東張西望見』，客服小妹，睇開啲啦」、「咩人都有，以為佢一嘈，你就要買佢怕，畀嗰少少錢你賺，就以為係佢養起你間公司，冇左佢呢個客就等執笠」。

同場加映：欲對地址狂被CUT線 客人：我唔聽陌生人電話 送貨員一句完美KO ▼ ▼ ▼

