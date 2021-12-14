港媽搭的士質疑司機兜路　發難斥粗人：我住跑馬地㗎！網民：西客

居住地區也有階級之分？網上流傳短片，指1名港媽帶同小學女兒乘搭的士時，疑就行駛路線起爭拗。港媽於過程中突然發難，一度斥「我住跑馬地㗎！」、「我梗係唔同你啲粗人講啦」，不過反遭司機批評無理取鬧及態度惡劣。片段曝光後引來網民熱議，不少人批評涉事港媽「衰格」，認為她以居住地區及職業作人身攻擊極為過分，更為女兒立下極壞榜樣，亦有人大讚司機有節有據的反擊屬「教材級」，「一句粗口都無講過呢下抵讚」。



網上流傳短片，可見1名港媽乘的士時與司機發生爭拗，港媽一度發難斥「我住跑馬地㗎！」、「我梗係唔同你啲粗人講啦」。（fb影片截圖）

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相關「車cam」片段於多個駕駛群組瘋傳，片段中顯示事發日期為上周六（12月 11日）下午約1時50分。片段開始時可見司機一邊駕駛，一邊向帶同女兒乘車的港媽解釋行車路線，指若經告士打道行駛，有機會要「兜個大灣」才能前往目的地跑馬地。沒料港媽聞言突然大聲發難：「我梗係知啦我揸車㗎嘛，但我唔係揸車搵食呀嘛，我而家問你邊個位呀嘛！」

司機即時喝止稱「喂唔關我事呀小姐，你唔好發我脾氣」，提出可以「同你兜返去行多次」，又指已耐心解釋路線，只是對方一直不明白。這時港媽則批評司機「你睇下你幾惡呀」，當司機繼續解釋時，她又要求「你可唔可以收聲呀」。

雙方爭論期間，港媽曾自信表示「我住跑馬地㗎阿哥」，惟遭司機直接訓斥「咁又點呀？好馨香呀跑馬地？」，只好冷淡回應「好過你囉」。（fb影片截圖）

雙方對話充滿火藥味，司機對無故被罵感不滿，諷刺稱「唔夠我講梗係唔同我講啦」。港媽未有收口，繼續直斥「我梗係唔同你啲粗人講啦」，遭司機反駁：「我梗係粗人，我無話我係斯文人嚟㗎，我唔知你有幾斯文囉！」港媽稍為冷靜，自信表示「我住跑馬地㗎阿哥」，惟遭司機直接訓斥「咁又點呀？好馨香呀跑馬地？」，只好冷淡回應「好過你囉」。

雙方冷靜約10秒後，司機再次「反擊」，直斥港媽應「檢討下自己嘅行為」，批評她「自己唔識路，又要驚人哋兜你路」，而且將座駕故障需乘搭的士代步的怒氣發泄於他身上。港媽強調自己並非發脾氣，但司機卻指過程已全被「車cam」拍下作為證據，「我夠知你揸車啦，唔係揸飛機呀嘛，我咪解釋咗幾次畀你聽囉」。

司機一邊駕駛一邊「反擊」，再次諷刺港媽所言，「斯文人？真係笑大人個口呀住跑馬地，衰過住屋邨呀」。港媽表示「我冇朋友住屋邨㗎喎」，司機也即稱「我都冇朋友住跑馬地呀」，換回港媽冷笑1句：「你梗係冇啦。」雙方之後未有繼續爭拗，港媽繼續使用手機，直至片段完結。

短片曝光後引來網民熱議，不少人認為片中港媽突然發難屬無理取鬧，亦有網民指的士司機反駁時雖然較為「粗聲粗氣」，但內容言之有物。（資料圖片）

短片曝光後引來網民熱議，不少人認為片中港媽突然發難屬無理取鬧，「面係人地畀，架係自己丟。自己大大聲鬧人，仲屈司機鬧佢，真羞家」，又批評她以居住的地區及職業自抬身價或攻擊別人是「無教養」的表示，成為同行女兒的壞榜樣，「『我住跑馬地㗎！我冇朋友住屋邨！』，講得呢兩句說話嘅人，其實都好自卑」、「最大問題係嗰位女士言語間嗰種輕佻、睇唔起的態度，我真心擔心佢個女第日多啲」。

亦有網民指的士司機反駁時雖然較為「粗聲粗氣」，但內容言之有物，「司機好嘢，一句粗口都冇講過，一句『我都冇識人住跑馬地！』贏晒」、「司機哥哥本身好有禮貌，一句講晒，住邊度唔代表個人嘅質素」、「多謝呢位的士司機教育呢名乘客，做人要互相尊重」。

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