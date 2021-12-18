聖誕禮物｜情侶吵架　女友索4萬手袋當和解費　港男：諗緊點分手

聖誕節將至，相信不少情侶都正在苦惱送什麼聖誕禮物，但最近有港男在討論區發文，表示自從與女友吵架分居後，便一直深思應否分手，未料對方日前發短訊給他，指只要收到1個價值3.7萬元的名牌手袋做聖誕禮物，便可以原諒他，終勾起樓主的報復情緒，直言「整佢（女友）一鑊勁嘅先分手」。



有港男發文，指日前與女友吵架，對方竟要求他買近4萬元的名牌手袋做「和解費」。（《天國餐館》劇照）

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該名港男在香港討論區以「女朋友叫我聖誕買個就快四萬嘅手袋做禮物」為題發文，坦言女朋友是「人間極品」，亦不得其母親的喜愛，自從女方搬入家中同居便經常爭吵，「我生活受盡迫害」，但他日前忍無可忍，將所有不滿全「爆發」後，便趕女友出家門，讓她搬回自己的家。

港男續指，自從女友搬走後，他便一直深思自己的人生是否需要對方，直至最近，他收到短訊，原來女友與他分享1個要價3.7萬元的Louis Vuitton（LV）手袋，「然後同我講今個聖誕如果我送手袋畀佢，佢就原諒返我」。港男沒有立即回覆，但坦言並非因為打算送禮，而是在苦惱應如何分手，「我諗緊可以點整佢一鑊勁嘅先分手」。

港男表明無意應女友要求買禮物，反而正在構思該如何在分手前報復女友。（《我們無法成為野獸》劇照）

樓主求網民「獻計」，希望集思廣益得出1個惡搞女方的分手方法。帖文吸引大批網民留言，「買個翻版嘅畀佢，等佢俾人笑下囉」、「你send返你想要嘅嘢畀佢，大家交換禮物」、「拜金女都是及早遠離啦」。不過，亦有網民認為情侶最好和平分手，「相處一場何必如此呢，好聚好散吧」、「分手最好退一步海闊天空」。

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