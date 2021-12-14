網購紀錄揭男友幫女同事買衛生巾　台女攤牌因1句話決分手拒結婚

網購時替身邊的家人朋友下單屬正常不過的事，不過某些私人物品似乎不太適合「搭單」代購。有台女早前於討論區發文，指有天發現同居男友的網購紀錄中，竟有不屬她習慣使用的衛生巾購買紀錄，查問後男友直接承認，稱曾有女同事表示肚痛不舒服要求他代買。台女難以相信男友解釋，決定攤牌，沒料對方竟反指她「很奇怪很任性」，而且多管閒事，令她立即決定與已步進談婚論嫁階段的男友分手，帖文引來網民熱議。



有台女早前意外發現男友曾替女同事購買衛生巾，多番查問後認為雙方信任破裂，因男友1句話決定分手。（Dcard討論區圖片）

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「我現在有點點混亂。」該名台女早前發文，稱一向與拍拖5年的男友同居，雙方已踏入談婚論嫁階段，感情尚算穩定。有天晚上她感到肚餓，打算以男友的手機訂購消夜，「可能是第六感吧，突然想看一下他的購買紀錄」，竟發現對方曾在店舖購買不屬她常用品牌的衛生巾。

台女感到錯愕，直言當下「第一反應就是把他搖醒，問說為什麼買衛生棉」。男友未有隱瞞，更直接承認，稱有女同事曾致電表示肚子不舒服未能出門，託他代為購買。台女對男友的說法半信半疑，「他再三跟我說就是這樣而已沒有什麼，可是女生真的會找男同事買這種私人用品嗎？」，又直言不敢「查下去」，擔心發現對方有異樣或會影響感情。

台女看過網民建議後決定與男友攤牌，對方不但沒有解釋，更反怪她多管閒事，令她決心分手。（《奶酪陷阱》劇照）

帖文引來網民討論，不少人建議台女結婚前必須弄清事實，以免日後後悔，「如果查下去可以不要浪費妳的青春，何樂而不為呢」、「女同事很有事，男友更是有鬼，現在發現總比婚後發現好」、「論及婚嫁又怎樣？都買牙刷和洗面乳了，不會那麼簡單吧？分手啦，不要浪費自己的青春」。

台女回應留言時指，因一直與男友同居，起初不覺得對方購買牙刷及洗面乳有何不妥，但看過網民建議後決定與男友攤牌，「他說我很奇怪很任性，連幫別人買點東西都要管」。男友沒有再次解釋，反而責怪台女「多事」的回覆令她直言「突然覺得認識了五年的他這一刻看上去好陌生」，因此果斷決定分手，「信任感沒了，大概這個婚也是結不成的」。

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