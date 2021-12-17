新娘穿丁字褲性感熱舞　賓客前狂抖臀　大尺度表演引百萬網民圍觀

很多新人都會在婚禮上大騷才藝，讓賓客們過一個難忘的夜晚，近日網絡上流傳1段婚宴影片，只見新娘穿着露背超短裙，露出丁字褲，並在場地上大跳艷舞，不但在賓客前瘋狂搔首弄姿、抖動臀部，甚至坐在新郎大腿上搖動，表演相當大尺度，讓320多萬網民看得傻眼。



新娘穿着露背超短裙，露出丁字褲，並在場地上大跳艷舞。（Twitter影片截圖）

+ 2

美國佛羅里達州1個新娘在婚禮上大跳艷舞，她穿着1件全露背圍裙式連衣裙，下身則只有1條閃亮的丁字褲，跟伴娘們為賓客表演。身型豐滿的新娘不斷扭腰、擺動身體，並抖動臀部，其後誘人地圍繞新郎旋轉，不但推開正在一旁觀賞的男孩，還坐在丈夫的大腿上繼續擺動，極力挑逗。該影片近日上載至Instagram，並轉發至Twitter瘋傳，至今超過320萬人次觀看。

從片段看來，賓客似乎很享受這場表演，紛紛拿出手機拍攝，現場氣氛高漲。不過影片卻震撼網絡，有人質疑那名女子是否真是新娘，「丈夫會不會太大方了」，又形容是「18禁婚禮」，「叫未成年來賓看哪裏好」，問為何沒有人制止。但有網民認為只要一對新人開心就好，「她跳給自己的男人看」、「不能在自己的婚禮上玩嗎？」。

同場加映：內地婚禮噴火表演誤觸消防灑水系統 婚宴頓變水舞間賓客照頭淋

結婚是人生大事，不少人都會想辦得轟轟烈烈，內地就出現1個讓賓客畢生難忘的婚禮，現場請來變臉噴火表演，卻不小心觸碰了酒店的滅火系統，結果瞬間下起「滂沱大雨」。