火辣網紅竟着Deep V戰衣去婚禮　新郎表情極奇趣　網民：很有故事

台灣知名網紅宛宛兒日前在臉書貼出主持婚禮的活動照片，身材火辣的她穿著一襲深V玫瑰紅洋裝，豐滿胸部呼之欲出。



她開心PO文：「婚禮主持找宛宛，幸福歡喜笑不完六十桌，全是知名酒商的喜宴，大家好會喝。」

自豪有她在的場子就是開心，但她和新人會後合照，新郎表情意外成為亮點，立刻引發網友議論。

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宛宛兒主持婚禮當天，露得比新娘還兇，網友虧她搶走新娘風采，更妙的是，新郎竟然一臉厭世，網友紛紛留言「新郎不開心，宛宛兒比新人還開心」、「新郎表情很有故事」、「新郎是不是很不爽」。

宛宛兒剛剛則發文解釋「新郎當天真的喝很多，不要再誤會了啦！請我去的新人都會指定要我穿很辣」，強調她不夠辣新人還會不滿意，表示單純迎合客戶需求，並非故意踩新人場子。

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