王力宏P圖扮恩愛　網民搜出5線索：真正偷情大師　高明到可開班

【王力宏／／李靚蕾／離婚／偷情／約砲】王力宏日前宣布與前妻李靚蕾離婚，結束8年婚姻。事隔2天後，李靚蕾昨夜（17日）拋出震撼彈，在社交平台發數千字長文反擊，狠爆前夫約炮、出軌、召妓等，令王力宏過往的「好男人」優質形象「雪崩式坍塌」。有內地網民就翻出過去兩人放閃對話截圖疑似是P圖的5大線索，又指王力宏曬恩愛的照片永遠盯着鏡頭，而李靚蕾則一臉營銷式作假，不禁慨嘆她愛得太委屈，只能一直為愛人裝假。

網民深度分析事件，形容王力宏的「P圖作品」相當高質，如非反複驗證及有他圖片作佐證，一般人使用同樣招數根本不會露底，指他就算演藝事業滅亡，也可考慮開班教偷情，更聲稱「想拜師」，又諷刺地說他可能闖出另一事業高峰。



網民斤王力宏在社交平台故意營造的幸褔家庭形象。（李靚蕾IG圖片）

微博用戶「寶二姨」今日（18日）列出5大線索，直指王力宏與李靚蕾以往的放閃照片疑似有造假痕跡，包括大曬恩愛時王力宏永遠都盯着鏡頭，如餵太太吃糕點都是看着鏡頭，李靚蕾要費勁地自找角度吃下，連兩人親吻時，王亦同樣全程看鏡頭，像為了拍照而做出來。

有網民直指王力宏與李靚蕾以往的放閃照片疑似有造假痕跡，包括大曬恩愛時王力宏永遠都盯着鏡頭。（微博圖片）

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網民又指出，王力宏與李靚蕾在新婚時放出的幸褔全家褔，早已被指是修圖，質疑部分家庭成員是事後合成弄上去，不過當年經紀公司則回應稱，「只是P掉了一幅比較難看的畫」，但不少人對說法不收貨，「既然大家人都還好好的，幹嘛不直接重拍1張就好？」，亦有人要求放出原圖還原真相，「那幅畫到底是有多難看？」。

另外，李靚蕾為了在網絡上營造溫馨家庭的形象也費盡苦心，有網民發現她在2017年上傳1張愛心雞湯的照片，惟3年後的2020年，照片又再次出現，只是將雞湯刻意拉近，連杞子的位置都是一樣，令人不禁懷疑是舊照重用。

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網民還指出王力宏曾在微博曬出一張滑雪的照片，然而打開定位竟是在沙漠。最引人熱議的是，他還疑似為自己和太太的對話記錄「P圖」，聊天記錄顯示時間為8時13分，但手機時間卻是8時10分，而且錄音時間亦似乎修圖出錯，把19秒改錯成19分鐘。網民慨嘆李靚蕾實在愛得太死心塌地，「看那吻臉的動圖她眼泛淚光的，估計她一直希望這樣被吻，可只有出來營銷作假才被吻」。

種種證據列出後，雖然許多網民都痛斥王力宏是「渣男」，認為他的演藝事業會即時終結。不過，有網民拋出「逆向思維」，指王力宏的P圖相當高質，曬恩愛的招式也多，「那張全家幅要不是有不同相片作對比，根本不可能被揭穿曾P圖」，更有人笑說王力宏才是真正偷情大師，想「拜師學藝」，呼籲他開班教學，說不定可創出另一番事業。

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