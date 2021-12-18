王力宏離婚｜徐若瑄、BY2 Yumi被牽連成熱搜　吳亦凡、李雲迪翻炒

現年45歲的台灣金曲歌王王力宏周三（15日）爆出與結婚8年的太太李靚蕾離婚，外界猜測與婆媳關係不和有關。事隔2天，李靚蕾昨日（17日）深夜突然在社交平台以4538字長文指控王力宏出軌、約炮和召妓，震驚華人社會，網民更紛紛「柯南上身」猜測王力宏的出軌和約炮對象為「凍齡女神」徐若瑄和新加坡雙胞胎組合BY2妹妹Yumi，徐若瑄即時呼冤，更稱會對不實言論訴諸法律。

王力宏的形像一夜間直插谷底，除了本身熱爆外，根據Google Trends搜尋熱度，徐若瑄和Yumi成為最多人熱搜的相關對象，而今年被爆出「酒局選妃」和涉誘姦未成年少女的吳亦凡，以及被指涉嫖娼的內地鋼琴家李雲迪亦因事件再被炒熱，其中李雲迪多年來被傳與王力宏關係曖昧，而李靚蕾的長文中更令人聯想到王、李兩男的關係非單純。



王力宏及李靚蕾曾經恩愛照片▼▼▼

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根據Google Trends，王力宏周三（15日）爆出離婚後，搜尋熱度稍為上升，不過未算有太多網民關注：2天後，李靚蕾的「毀滅式」長文震驚整個娛樂圈，王力宏搜尋熱度隨即飆升。

在相關搜尋字詞中，徐若瑄的搜尋熱度比Yumi更高，相信與徐若瑄已婚及知名度更高有關。而娛樂圈不時有藝人被爆出軌和私生活不檢點，近年陶喆、羅志祥、吳亦凡、譚詠麟及李雲迪等人均陷入桃色醜聞，網民再因今次事件熱搜吳亦凡及李雲迪，相信與李靚蕾在長文中提到「吳xx」，以及王力宏、李雲迪曾傳出基情有關。

曾與王力宏傳「基情」的李雲迪，在台灣Google的熱搜度急增！（google網頁截圖）

香港google的熱搜度，吳亦凡排位較李雲迪高，2人都因王力宏事件被熱炒！（google網頁截圖）

徐若瑄、BY2 Yumi捲入事件▼▼▼

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