港男用消費券買聖誕禮物　女友鬧爆「唔用自己錢」：我唔值得咩？

對於不少男士而言，聖誕節又是送禮的日子，但要買到1份合女友心意的禮物不容易。有港男最近就發文訴苦，指日前趁女朋友上課時提早買聖誕禮物，惟後來被女友發現他是用消費券購買，因而大發雷霆，要求他再以「自己錢」買另一份禮物。



有港男日前以最新一期消費券購買聖誕禮物給女友，但對方後來大發雷霆，指他並非花自己錢。（資料圖片）

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港男在香港討論區發文，表示日前趁女友上課的時候買聖誕禮物，其後回家放下禮物便接女友放學，當時他向女友透露自己準備了聖誕禮物，「氹到佢不知幾開心」。

惟開心的時間過得特別快，女友一時無聊打開港男的錢包，看到該份聖誕禮物的收據，並發現他是領取八達通最新一期1000元消費券後，再補些錢買下聖誕禮物，狠批港男並非用自己錢買，又反問道「唔通我唔值得你真金白銀畀錢咩」。女友甚至要求港男另買一份禮物，否則「呢份都唔會收」。

港男大感無奈，更被女友取消約會行程，表示要給他時間買另一份聖誕禮物。(《愉悅的音樂專輯》劇照）

港男大感無奈，並指消費券同樣是錢，「我都唔用呢1000蚊，（用嚟）買禮物畀你啦，仲想點啊」。他續指，本來與女友相約看電影，對方卻一怒之下取消約會，直言「畀今日時間我去買過份新聖誕禮物畀佢」。

不少網民看後都認為女方無理取鬧，開玩笑指「消費券從來都冇袋落過你（樓主）袋，你係用緊女朋友啲錢買禮物」，亦有網民留言反駁樓主女友的觀點，「政府派咗錢畀我，啲錢就係我，有咩問題？」、「有禮物收仲想點，理得佢用咩畀錢，消費券畀咗佢就係佢啲錢啦！買千幾蚊畀妳仲嫌三嫌四」，問樓主其女友當初如何使用消費券，樓主回覆稱「佢啲消費券拎晒去買衫啦，唔夠仲要叫我畀錢」，非常無奈。

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