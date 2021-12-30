日本杯麵公司惡搞名畫　《倒牛奶的女僕》變倒湯　轉發多將商品化

世界名畫不時被惡搞，創意程度往往令人忍俊不禁。日本即食麵「日本食品」旗下一款產品為「日清U.F.O.」杯麵，最近在Twitter惡搞荷蘭畫家楊．維梅爾所繪畫的名畫《倒牛奶的女僕》。顧名思義，原作中的女僕的確正在倒牛奶，日清U.F.O.將畫作印在類似杯麵的杯蓋上，熱水孔的位置剛好是原作中倒牛奶位置，令倒牛奶頓時變成倒走杯內的湯，怪趣配搭吸引近100萬次瀏覽。
日清U.F.O.更列出hashtag，指如果轉發數量夠多，就會將片中產品商品化，暫時該帖文有超過4萬次轉發，亦有人留言笑問「下次（會否）蒙羅麗莎食杯麵？」
粉絲焗製《哆啦A夢》神奇方包 切開秒見崩壞叮噹超搞笑
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((̵̵́ ̆̂̑͟˚̩̮ ̆̂̑)̵̵̀)— izuyo (@izumickey0719) April 26, 2020
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今日はドラえもんの誕生日🎉— izuyo (@izumickey0719) September 3, 2020
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