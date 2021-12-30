日本杯麵公司惡搞名畫　《倒牛奶的女僕》變倒湯　轉發多將商品化

世界名畫不時被惡搞，創意程度往往令人忍俊不禁。日本即食麵「日本食品」旗下一款產品為「日清U.F.O.」杯麵，最近在Twitter惡搞荷蘭畫家楊．維梅爾所繪畫的名畫《倒牛奶的女僕》。顧名思義，原作中的女僕的確正在倒牛奶，日清U.F.O.將畫作印在類似杯麵的杯蓋上，熱水孔的位置剛好是原作中倒牛奶位置，令倒牛奶頓時變成倒走杯內的湯，怪趣配搭吸引近100萬次瀏覽。



日清U.F.O.更列出hashtag，指如果轉發數量夠多，就會將片中產品商品化，暫時該帖文有超過4萬次轉發，亦有人留言笑問「下次（會否）蒙羅麗莎食杯麵？」



粉絲焗製《哆啦A夢》神奇方包 切開秒見崩壞叮噹超搞笑

日本有網民自製《哆啦A夢》主題方包。（Twitter帳號「zumickey0719」影片截圖）

+ 9

同場加映：日本貓奴紙皮砌出貓神社 喵星人升呢做神超得戚

日本有網民分享爸爸手作的紙皮「貓神社」。（Twitter帳號「yu_kayama」圖片）

同場加映：日本神級紙皮高達DIY

日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）

+ 5

同場加映：巴西藝術家透明膠修復破爛木家俬

巴西藝術家「Tatiane Freitas」以透明的亞加力膠修復破爛的木家俬。（Instagram帳號「tatifreitas」圖片）

+ 5

同場加映：玩家自製放大版Switch電視櫃 打開Joy-Con儲物好實用

日本有機迷自製巨型Switch電視櫃。（Twitter帳號「mariosfun1」圖片）