趣一趣│納米「大和號」模型戰艦細如髮絲　放指尖用顯微鏡先睇到

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-01-28 07:00

納米級模型不是夢！日本金屬零件製造商「Castem」經營的「京都LiQビル」，曾為參加在大阪舉辦的「關西機械元件技術展覽會」，特意用納米3D打印技術製作微型「大和號」戰艦，引來網上關注。

日本有公司以納米3D打印技術製作的微型「大和號」戰艦。(Twitter帳號「castem_liq」圖片)

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其細如髮絲的做工，需要用顯微鏡才能看清全貌，精緻程度讓不少人嘆為觀止。該公司表示，另有準備同樣微型的工具箱，以及其他尺寸的大和號模型戰艦，可讓人憑肉眼觀賞。

(Twitter帳號「castem_liq」)

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