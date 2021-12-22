王力宏離婚風波　網民熱議「教會我的事」：立刻送孩子去作文班！

藝人王力宏自從被前妻李靚蕾「毀滅式」爆料後，演藝事業直插谷底，日前更宣布暫時退出娛樂圈。雖「蕾神之錘」暫告休息，但大批網民仍繼續「食花生」，並紛紛在社交平台討論「王力宏教會我的事」，其中不少人夫人妻更是認清了文筆和寫作能力的重要性，紛紛直呼「別娶文筆好的女人」。
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在爆出婚外情、約砲、召妓等醜聞後，王力宏名曲《你不知道的事》中1句「多的是你不知道事」，成為網民拿來嘲諷的句子。近日，有網民就在社交平台熱議「1人1件王力宏教會我的事」，留言非常爆笑，不少人直言最終認識到「文字的力量」，笑稱要立即送孩子到寫作班，以練得一手好文筆，「作文要好好學，該彎腰道歉時就不要站直挺挺的讓人家打臉」、「找老婆千萬別選文筆好的，光寫文章就可以寫死你！」。
另外，亦有大批人夫指已經從王力宏事件中「學精」，坦言「捨不得錢財就要潔身自愛」、「刪完微信，別忘了刪WhatsApp」、「沒有用condom（安全套），就要給condo（房子）」，除非有家底，否則絕對不要出軌，激怒妻子的後果嚴重。
1人1個王力宏教會我的事▼▼▼
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