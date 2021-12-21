王力宏扮聖誕老人「神鵰現形」片再瘋傳　網民：難怪到處都有砲友

【王力宏／李靚蕾／蕾神／道歉／退出娛樂圈／優質藝人】「專一」、「好男人」、「優質藝人」原本都是用來形容王力宏的美好用語，惟多年來的優質形象已被「蕾神之錘」完全摧毀！他最終道歉並宣布暫時退出娛樂圈。不過，日前王力宏於2019年拍攝的公益片段近日再被翻出瘋傳，事關他中扮成聖誕老人，穿上1條棉質褲子，許多眼利網民驚嘆是「神雕（神鵰）現形」，當時他自彈自唱《不要害怕》時身體隨旋律抖動，令網民尷尬稱「只是在打節拍，嚇不到我的」、「難怪每個城市都能砲一下」。



王力宏多年來形象完美，但被前妻李靚蕾毀滅式發文摧毀。（王力宏fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

王力宏被前妻李靚蕾踢爆出軌、約炮、召妓等，被發文重擊下，多年的優質偶像形象大崩壞，最終他就事件道歉並宣布暫時退出娛樂圈。由於各種爆料都直指他非常有異性緣，李靚蕾爆出多個疑點，包括疑2012至2013年時，王曾同時和她及BY2妹妹Yumi（孫雨）交往、和模特兒約炮及有關係不純的「朋友」，甚至曾召妓等。

+ 6

隨着王力宏「道歉求饒」，李靚蕾亦表示對王氏父子「不告了」，事件看似暫時休戰，但一眾網民卻「柯南上身」，落力翻出王力宏出軌的蛛絲馬跡，其中1段2019年的影片近日再被瘋傳，這其實在YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」上架，當時王力宏和好友「黑人」陳建州等做公益活動，到病房為一班患病兒童表演。由於當天是聖誕節，王力宏扮成聖誕老人現身，稱希望用自己的音樂去「治療」，為大家帶來正能量激活大家的細胞，並演唱《不要害怕》。

+ 3

王力宏當時下身穿了1條紅色貼身棉褲，令網民全都「往下看」，驚覺他「神雕現形」得相當明顯，「胯下一大包」。有網民大嘆他真的是人生勝利組，「高富帥，X又大，無敵了」、「他吃什麼長大的」、「早就說鼻子大下面大，尤其是挺鼻」。由於他演唱時不停左右抖動身體，有網民形容像看到「節拍器」，「只是在打節拍，嚇不到我的」、「難怪每個城市都能砲一下」。不過，也有人質疑大家說得太誇張，「那可能只是「摺痕」。

有網民看到截圖後湧到YouTube朝聖，紛紛留言說「過來朝聖神鵰」，「相信大家都是同一個目的而來的」。

（綜合）

【相關圖輯】王力宏離婚｜超警世！網民嚴選李靚蕾10大「擊退渣男」金句（01製圖）

網民嚴選李靚蕾10大金句▼▼▼

+ 15

即睇王力宏今次風波損失幾多▼▼▼