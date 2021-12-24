英國調查指警察與同事一夜情比率最高！即睇你職業一夜情有幾多

【一夜情調查／職業】王力宏被前妻李靚蕾指控婚後出軌事件引起兩岸關注，英國網站Thortful近日調查指出，逾四分一當地受訪者曾與同事有過「一夜情」，其中以警察是最常與同事發生「一夜情」的職業，教師則是比率最低職業。



英國網站Thortful訪問2000名不同職業人士，近27%曾與同事有「一夜情」，當中警察比率最高，有44%；其次是藝術家（38%）及IT資訊科技人員（33%）；會計師、巴士司機及人力資源管理人員等同樣上榜。

當地警察與同事「一夜情」比率最高，似乎並非意外結果。外媒引述蘇格蘭退休警察馬修斯（Andy Matthews）指出，當地警察會因為與其他警察發生「婚外情」或「一夜情」而臭名昭著。

至於與同事發生「一夜情」比率最低職業，是教師（10%）、社工（14%）、科學家（15%）及醫護人員（19%）等。

同場加映：心理測驗｜你有幾容易發生一夜情？4種顏色測出你的「炮友度」

【心理測驗／炮友／一夜情】每個人談感情的方式不一樣，有些人喜歡純愛的氣氛，但也有人屬於不囉唆，沒多久就蓋棉被上床的類型。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出一個人是不是容易直攻本壘的「炮友」類型。



【圖輯】4種顏色測出你的「炮友度」！點圖放大玩一夜情心理測驗👇👇👇