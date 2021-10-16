超尷尬菜名！「一夜情蒸鱸魚」照瘋傳網民競猜食咩　真身係呢樣嘢

【一夜情蒸鱸魚】「一夜情one-night stand」經常聽到，但「一夜情蒸鱸魚」又是什麼意思？近日網上廣傳一張特色蒸飯餐牌，當中售價40元的「國際一夜情（蒸鱸魚）」相當吸引網民目光，競猜「一夜情」與「鱸魚」有什麼關係，又如何「國際」。



「伙計…麻煩要個一夜情（蒸鱸魚）！」這種叫一叫都令人尷尬非常的「一夜情（蒸鱸魚）」，究竟是什麼？有網民在Facebook群組「90年代回憶」分享一張特色蒸飯餐牌，並問道：「有冇人知蒸鱸魚同一夜情有咩關係？」

有網民在Facebook群組「90年代回憶」分享一張特色蒸飯餐牌，並問道：「有冇人知蒸鱸魚同一夜情有咩關係？」（Facebook群組「90年代回憶」）

帖文引來網民熱論「一夜情」及「國際」意思，「我估食完一次唔會返轉頭食嘅意思」、「仲以為一夜情之後變咗魚腩，所以就叫國際一夜情」、「係咪解唔同的魚呀，好國際性」。也有人認為只是店舖改名吸引食客的手段，「求其畀個名佢囉，只不過吸引食客，冇其他嘅」。

翻查資料，「一夜情蒸鱸魚」其實是廣東陽江地區一種鹹魚製法。由於以前漁船沒有現今的先進保鮮設備，出海打魚的漁民擔心收穫的海魚會變質，於是把海魚整條放進裝着海鹽的「埕」醃着達到保鮮效果，待魚在埕裏醃一夜後再取出烹飪食用，稱為「一夜埕」。由於「一夜埕」中的「埕」與廣東話的「情」同音，後來變成「一夜情」這充滿噱頭的叫法。

「一夜情蒸鱸魚」其實是廣東陽江地區一種鹹魚製法。（資料圖片）

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不少網民看到照片都猜想是攪碎了的紫薯，但樓主則指跟紫薯很接近，「係佢啲近親嚟，原本應該白色肉，但家母唔知做乜買咗紫色」。樓主最終開估指其實是「紫山藥」，可以加點蝦米蒸熟，「食落真係唔差，同芋頭差唔多」，但最神奇的是「蝦米蒸完變咗藍黑色」。

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