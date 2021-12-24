突發！聖誕怪傑「企圖偷聖誕節」被捕　美警年度惡搞押上庭送監獄

突發！聖誕怪傑企圖偷走小朋友的聖誕節被捕！經典聖誕動畫《聖誕怪怪傑／聖誕怪傑》（The Grinch）不少人都看過，每年美國各地警察都公布拘捕聖誕怪傑的消息，日前德州布朗斯維爾市（Brownsville）警方做得相當認真，除了拍攝拘捕過程，還交代了審理及入獄的經過，他被控以「企圖偷走聖誕節」罪，判罰100萬枝棒棒糖，要留在監獄直至還清，令網民爆笑問德州何時有這條法律。一年一度聖誕怪傑被捕，網民都向皮套下的工作人員說聲「辛苦了」！



布朗斯維爾警方上傳了「犯人」聖誕怪傑的照片。（「Brownsville PD」fb圖片）

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經典聖誕動畫《聖誕怪傑》（The Grinch）改編自1957年出版的童書《How the Grinch Stole Christmas!》，講述格林傑（Grinch，又直稱聖誕怪傑）一心想破壞小鎮的聖誕慶祝活動，但最後被善良村民感化的故事。故事更曾拍成真人版電影，笑匠占基利都扮過。

拘捕聖誕怪傑是美國警察的節慶活動，日前布朗斯維爾警方做得相當認真，格林傑（Grinch，又直稱聖誕怪傑）日前於德州「偷走聖誕節」失敗後被捕。警方表示，他們於周三（22日）早上接到市民舉報，稱在布朗斯維爾體育公園發現了聖誕怪傑蹤影，形跡可疑。

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警員到場後，發現聖誕怪傑「身有屎」走到足球場方向，即上前落「孖葉」將他拘捕，行動中在他身上發現幾件玩具，懷疑是盜竊得來。聖誕怪傑被送到布朗斯維爾市監獄，案件由聖誕節執法法官審理，他被控以「企圖偷走聖誕節」罪，要處罰交出100萬枝棒棒糖，他必須繼續還柙，直至還清所有棒棒糖。

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布朗斯維爾警方事後在fb「報捷」，稱已順利為民眾保護好聖誕節，並感謝市民快速舉報，並祝市民聖誕快樂。除了拘捕過程有片，警方還上傳了審案及將聖誕怪傑關監獄的畫面。

認真製作令網民笑翻，「孩子很喜歡看他被捕」。不過有網民「認真討論」，質疑警方未有像電影般向聖誕怪傑提供協助，「我們的司法系統將他關進監獄，他會進一步身心受創，導致他陷入永遠的犯罪生活」，更擔心他出獄後無法搵工。另外又有人惡搞，稱「我在德州法律找這條罪」、「我在為他創建1個Gofundme戶口」。

較早前，伊利諾伊州庫克縣的小鎮奧蘭山（Orland Hills）也出現聖誕怪傑蹤影，同樣是試圖「偷走」小鎮居民的聖誕節。當地警方稱夜間巡邏隊拘捕了1名正在偷走信件的綠色男子，其後證實該男子是聖誕怪傑本尊，他涉嫌盜竊現被還柙。警方表示，他當時正從寄給聖誕老人的郵箱中偷走信件，現已確保所有郵件都成功投遞。

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另外，新澤西州警方早前亦發現聖誕怪傑出沒，警員馬上前往拘捕，指他試圖偷走市民的「節日歡樂」。警方上傳的執法片段顯示，聖誕怪傑雙手擺身後被押上警車，更有小孩目擊逮捕過程，途中他試圖左右搖晃身體，展示掙脫的意圖，上警車時還向鏡頭揮手。

（綜合）

首位出現於世的聖誕老人為「St. Nicholas」。（資料圖片）

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