聖誕節消費購物慎防4種網上詐騙陷阱　直播帶貨、慈善捐款都有伏

文：Genevieve Noakes＠Wise亞太區合規部主管

聖誕佳節臨近，香港消費者容易放下戒心，成為網上騙案的受害者。過去10年，香港的網絡罪案數目增加了近六倍，僅在2020年就發生了約1.3萬宗案件，經濟損失達29.6億港元。

隨着網上服務在日常生活中更趨普及，消費者用於上網的時間不斷增加，香港市民更需保持警惕，保護自己。佳節當前，Genevieve Noakes就巿民應提防的最常見4種詐騙手法，分享了以下的提醒：



佳節臨近，消費者須保持警覺，免墮網上詐騙陷阱。（《交友網戰》劇照）

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網上購物詐騙—超值優惠？稍安毋躁！

直播帶貨的超級優惠在螢幕閃現，消費者紛紛準備下單，但騙徒也一樣蠢蠢欲動，伺機出擊。過去5年，香港的網上購物騙案激增413%，隨着網上購物更趨普及，相信相關騙案只會有增無減。

在電子商貿、社交商務的熱潮方興未艾之時，騙徒利用消費者希望捕捉到購物優惠的羊群心理，誘騙受害者入局。他們偽冒合法的網上商戶，利用虛假的網站或折扣廣告進行行騙。在某些情況下，騙徒會在買家首次付款後要求加收一筆運費或稅款，最後受害者當然是永遠收不到所訂購的商品。

作者貼士：

如果優惠看起來超值卻不太真實，特別是熱門商品的售價竟遠低於市場平均價格，消費者就要特別留神，並再三查察。如果對商品有興趣，應直接登入電子零售商的網站查閱，而非只是點按電郵或社交媒體的連結。在進行網上付款時，務必檢查網址。所有合法網站均以「https」為開首，並在網址視窗中顯示已上鎖的掛鎖圖標。利用「訪客」身份結賬也是明智之舉，因為這樣個人及付款資訊便不會儲存在電子零售商的網站，避免資料洩露的風險。



直播帶貨、商戶減價等促銷活動同樣有機會成為騙徒工具。（《堅離地愛堅離地》劇照）

國際匯款詐騙—新瓶舊酒

匯款詐騙方面，騙徒會以新方式操作舊有的行騙技倆。例如，他們會透過與你相熟的人的電話號碼或電郵與你聯絡，聲稱需要錢來辦理出院手續，讓你以為親友急需金錢救急。不少騙徒亦會假冒銀行職員，表示你上一次的交易失敗而要求你重新付款。

作者貼士：

為了防止受騙，千萬不要將個人資料提供給你不認識的來電者或回覆可疑電郵。如果要向陌生人付款，必要先查問清楚對方的身份。最重要的是，即使來電者的情況聽起來很焦急，也不要在情急之下答應付款。你應自行聯絡有關的親友或機構，以確認來電者的説法是否屬實—如果對方要求你「不要告訴任何人」，你要保持警惕，提防有詐。



Genevieve Noakes表示：「在騙案發生之前，大多數人都很難想像到自己會成為騙案的受害者。騙徒亦非常狡猾，在佳節臨近之時，香港市民保持警惕尤其重要。 」

騙徒往往編造需要借錢應急的故事，或以緊急關頭無法兌現支票為藉口，向網上約會對象要求借錢。（《交友網戰》劇照）

網上情緣騙局—靈魂伴侶還是愛情騙子？

在香港，2016-2020年間的網上情緣詐騙個案激增694%，單在2021年上半年，此類詐騙的受害者被騙逾 3700 萬港元。

一旦墮入愛河，人們很容易被甜言蜜語迷倒，並被虛假的催淚故事所打動。騙徒正正看中這種心理，於是編造需要借錢應急的故事，或以緊急關頭無法兌現支票為藉口，向約會對象要求借錢。

作者貼士：

切勿向網上認識的新戀人披露銀行賬戶資料或其他重要的個人資訊，尤其是如果雙方素未謀面。限制你在網上和交友應用程式上分享的個人資料，或將個人資料設定為私密，以盡量減少騙徒可以掌握的資料。最重要的是，對新戀人與你分享的動人故事，你要抱持懷疑態度。除金錢損失之外，因陷入愛情幻局而招致的情感損失，同樣令人心碎。如有親友不慎墮入愛情騙徒設下的陷阱，請給以支持和理解，因為這可能發生在任何人身上。



即使希望傳遞愛心，也要慎選途徑，捐錢之前必須查問清楚。（《交友網戰》劇照）

詐騙捐款—利用同情心

聖誕新年是發揚愛心、助人為樂的節日。騙徒也會趁機設立虛假的慈善機構，利用人們在節慶假期的慷慨與同情心來騙取金錢。他們或會在街上接近你，或建立幾可亂真的虛假慈善網站來行騙。騙徒也可能致電或發送電郵向你募捐，或聲稱幫助病童來騙取你的同情心。

作者貼士：

如果代表慈善機構進行募捐的人士沒有任何身份證明，請務必小心提防。即使他們真的有身份證明，也可能是偽造文件，因此你必須仔細檢查。千萬不要相信你從未聽過的慈善機構，在捐錢之前必須查問清楚。請謹記，虛假網站看起來可能與真的慈善網站一模一樣，當中只是更改了寄送善款的地址資料而已。



作者：Genevieve Noakes

作者簡介：

Genevieve Noakes為國際匯款公司Wise亞太區合規部主管，負責於全球科技公司WISE在亞太區合規相關事宜。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）