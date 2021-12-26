台男坐火車怨大叔霸位不准坐　拍照公審1原因反被鬧爆

罵別人霸位之前是，否要先停一停、諗一諗？台灣有男子日前乘坐台鐵普悠瑪列車，因為行李太多，便將自己行李放在座位上，然後去坐其他空位。後來有位大叔上車，指台男坐着的那排2個坐位都是他的，台男離開後注視着，發現大叔旁邊的座位一直空着，便拍下大叔照片放到facebook，問網民有沒有看到「坐着什麼樣的形體」，企圖公審大叔佔着座位不讓別人坐。

未料網民相當一面倒嘲笑是「奇文共賞」，質疑台男自己都將行李放在座位，想霸佔其他位來坐，又指他根本不認識大叔，對方說不定是被朋友「放飛機」才空出座位。



網民上傳照片，指圖中大叔拒絕讓他坐在身旁的空位。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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坐長途列車許多時候是要在買票時選定座位，理論上不會出現讓座問題，但卻可能出現「佔位」問題。台灣1名男子今日（25日）發文，稱昨天坐台鐵普悠瑪列車時，因為行李太多，他將行李放到自己座位上，然後行到旁邊坐無人的空位。

列車經過宜蘭時有個大叔過去想坐，男生稱「我就讓座，並問一句：『你是窗還是道的位子，他答2個都是我們的吧！』」。等到列車開出時，台男見到大叔旁的16號座位是無人坐的，再次行過去問位置是否無人。大叔認真的往前後方查看，說「還沒來吧」，台男最後走到車廂右側坐到1個女生旁邊。

列車由宜蘭開到松山，台男都沒看到大叔旁邊有乘客，拍下大叔的照片放上網問：「神通廣大的大大，看的出來這16號空位子，有坐着什麼樣的形體嗎」、「還是大叔說謊成習性，一開口就是謊話，還假演一段前後看人的戲碼」，質疑大叔霸佔的位置明明沒人坐，但卻騙人說位置有人。

未料帖文一上傳，被「公審」的對象變成了台男自己，許多網民認為他自己都沒坐在買票的位置上，而是行李佔了位置，自己坐其他位，「不管那個位置是不是大叔的，你都不能坐。是行李佔了你的位置，去把行李趕走你就有位置坐了」、「你自己都只買１張票就想用2個位子，還想公審別人？」

有網民揶揄樓主，認為他說自己「讓座」給大叔的說法有問題，「是我對『讓座』的定義有啥誤解嗎…偷坐別人座位的事能叫讓嗎？」又有人懷疑台男根本不知道大叔當日發生什麼事，可以是「被朋友放鴿子」，甚少有不為人知的故事，「說不定大叔買兩張票」。

（fb群組「爆廢公社」）

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