台微積分老師聖誕出奇招！黑板「寫1公式」台上破解：Merry=X-mas

今天是一年一度的聖誕節，街頭充滿著濃濃的節日氣息，也有親朋好友會選擇這時候聚餐、交換禮物，到處都是歡樂的氛圍。有一名台灣東吳大學的女網友分享，因為自己學校聖誕節和平安夜都放假，所以本週微積分也沒上課，結果老師突發奇想寫了一段公式祝學生們聖誕快樂，也讓原po笑翻。



一名台灣東吳女網友在「Dcard」發文寫道，因為學校聖誕節和平安夜都放假，所以上週老師就突發奇想，寫下了一串數學公式，最後出現了「Merry＝X－mas」的字樣，變相祝學生們「聖誕快樂」，還開玩笑說「很重要一定要抄起來」，讓學生們看了都笑翻。

台微積分老師在黑板寫了一串公式，其實是要祝學生聖誕快樂。（Dcard截圖）

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其他網友看到也紛紛回應，「根本看不懂，看來不只有我看不懂」、「好酷欸...可惜我沒有理工男友可以跟他玩這個...」、「雖然是老梗但還是很喜歡」、「好酷！我們老師之前怎麼都沒教這個」、「我看不懂但還是覺得很暖」。

不過也有網友表示，「2017年的Dcard也有人發老師寫這個」、「我高中班導師也用這招，當下感覺超酷的啦！超崇拜高中班導師」、「之前初中數學老師有寫過，那時候我還很認真抄下來想說總有一天會用到，到現在我還沒遇到那天」。

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