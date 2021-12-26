全民造星IV｜VAL原創歌加靚聲評判分得尾二　網民怒：公開評分紙

《全民造星IV》總決賽昨晚（25日）圓滿結束，冠亞季軍分別由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得。決賽總排名由「全民投票」同「星級評判」各佔50%選出，但評判對部份參賽者的評分卻引來網民炮轟，其中VAL（趙展彤）表演原創曲大展唱功，未見嚴重走音「炒車」，但評判評分只與另一參賽者同排尾二，得3分，令不少網民大跌眼鏡，怒批「好X離譜，點都唔止值3分囉」，要求節目公開評分紙。



《全民造星IV》總決賽於今晚（25日）圓滿結束，冠亞季軍分別由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）奪得。（葉志明攝）

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VAL曾參加《超級巨聲》，在昨晚決賽表演原創曲《Come To Me》，一開口便大展唱功，被網民認為是昨晚眾多表演中，其中一個發揮穩定兼吸睛的演出，歌喉大受好評。VAL在過去集數中，跳舞實力一直較其他參賽者遜色，但她在台上亦應強尼要求大跳「抽筋舞」，非常搞笑。

VAL在《全民造星IV》總決賽中表演原創曲《Come To Me》。（ViuTV片段截圖）

不過，節目公布星級評判李嘉欣、謝安琪、麥兆輝、谷德昭及ViuTV總經理魯庭暉的評分後，VAL與與穎蕎排名尾二，僅獲3分，全民投票部份則獲11分屬前半班位置，可惜結合兩者評分後，總排名只有第15名。

許多網民事後紛紛在社交平台上為VAL抱不平，直言她唱功比絕大部份參賽者優勝，決賽中臨場表現更是數一數二，不可能排尾二，留言怒斥評判的評分準則，「比較想知每位評判嘅評分」、「要求公開評分紙，大家都純唱，有乜可能VAL得3分，就算佢唔識跳舞，除返開都唔止3分啦」、「黐線，首歌自創曲咁好聽，成個表演鋪排得咁好，竟然咁低分」、「評判欠阿VAL一個交代」，有人更坦言VAL的唱功已足以彌補舞蹈實力的不足，「VAL就算喺Dance Battle全程舉中指，都唔止3分啦」。

另有網民亦分析原因指，根據昨晚評分，評判似乎傾向表演中同時展現唱跳實力的參賽者，而單純唱歌的Ivy So、穎蕎、VAL和Yoyo，評分普遍較低。

VAL大跳抽筋舞：

+ 4

《全民造星IV》總決賽名數排名 ▼ ▼ ▼

1. Marf 40分（評審：20分 / 民選：20分）

2. GAO 37分（評審：19分 / 民選：18分）

3. Day 36分（評審：17分 / 民選：19分）

4. 芯駖 33分（評審：16分 / 民選：17分）

5. Win Win 32分（評審：18分 / 民選：14分）

6. So Ching 28分（評審：12分 / 民選：16分）

7. Winka 25分（評審：15分 / 民選：10分）

8. Candy 23分（評審：10分 / 民選：13分）

9. CK 21分（評審：15分 / 民選：6分）

10. 暐翹 20分（評審：11分 / 民選：9分）

10. Ivy So 20分（評審：5分 / 民選：15分）

12. 超酸 19分（評審：15分 / 民選：4分）

13. Alice 17分（評審：10分 / 民選：7分）

14. 榛綦 16分（評審：8分 / 民選：8分）

15. VAL 14分（評審：3分 / 民選：11分）

16. Yoyo 13分（評審：1分 / 民選：12分）

17. Ada仔 11分（評審：8分 / 民選：3分）

18. Ariel 9分（評審：4分 / 民選：5分）

19. Tengie 7分（評審：6分 / 民選：1分）

20. 穎蕎 5分（評審：3分 / 民選：2分）

《全民造星IV》總決賽前IG排行榜！▼ ▼ ▼