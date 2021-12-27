10元硬幣無存在意義？網民怨舖頭都唔收　1招可解決銀仔山

進入數碼支付年代之後，硬幣逐漸成為部分人心目中「食之無味，棄之可惜」的雞肋。有網民在討論區上發文，質疑現時10元硬幣已經沒有存在意義，指現時甚至已經有店舖不願收10元硬幣，「要我畀返紙幣」，建議政府應該將所有10元硬幣更換成紙幣，方便市民交易。有網民認同樓主意見，「無用現金好耐囉」，有人亦提醒樓主可以將硬幣交到收銀車換成紙幣或增值至電子支付工具，那就可以一舉解決「銀仔山」。



有網民在討論區上發文，質疑10元硬幣現時在香港的生存意義。（GettyImages）

樓主在香港討論區以「其實10蚊大餅仲有啲咩存在意義？」為題發文，開首就直指「10蚊又有錢幣，唔似1蚊、2蚊、5蚊」，找續時收到10元硬幣的話就會令加重褲袋負荷，結果「返到屋企成枱都係銀仔」。樓主更指，事情最令人覺得好笑的是，「畀錢畀大餅有啲舖頭都話佢哋唔收，要我畀返紙幣」，感嘆「咁到底點解10蚊大餅仲要存在，唔換晒做紙幣？」。

金管局2014年推出2部收銀車，車內各有2部硬幣點算機。（政府新聞處圖片）

有網民表示，10元硬幣可以用於小額交易，「去街市買菜，1斤菜心大約12至14蚊」，亦有留言指現時使用電子支付方法為主，「好耐無用過紙幣同硬幣」。有留言提到「屋企都有唔少10蚊銀，都唔知點用好」，有網民即回覆指「我98折收」、「唔要畀晒我」。最後亦有不網民表示，現時金管局設有「收銀車」，市民可以根據日程表到停泊地點，將硬幣換成紙幣或增值至多個電子支付工具，可以一舉把家中所有硬幣解決。

（香港討論區）