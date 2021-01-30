的士客$500付$24車資　司機過百個硬幣找續還擊　網民正反激辯

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-30 18:00

【的士／司機／車資／找續／硬幣】的士司機最怕遇上客人以「大紙」付錢，不但找續需時，亦可能清空其現鈔。有的士司機日前在網上發文，指遇到一位乘客以500元紙幣支付24元車資，一怒之下遂以10張20元、17張10元紙幣及總值106元的硬幣「招呼」對方，「搞到我好高潮」。不過帖文隨即引起網上熱議，有的士業行家支持他的做法，認為是出一啖氣，但有網民質疑，司機的行為或會觸犯《硬幣條例》。

有司機遇到一位乘客以500元紙幣支付24元車資，遂以多張20元、10元紙幣及價值106元的硬幣「招呼」對方。（示意圖，資料圖片）

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該名的士司機日前在facebook群組「Save HK（救救香港）」發文，指有乘客在馬頭圍靠背壟道上車，前往何文田常樂街，下車時則以500元紙幣支付24元的車資，令他感到不滿。

有的士司機日前在網上發文，指遇到一位乘客以500元紙幣支付24元車資，遂以多張20元、10元紙幣及價值106元的硬幣「招呼」對方。（fb「Save HK（救救香港）」截圖）

司機因而反擊，找出「鎮車之寶」的20元、10元紙幣及無數「大餅」來「招呼」客人，對方收到後即問他是否「玩嘢」，司機則回應一句「我好斯文㗎，最X憎人講粗口」，乘客唯有無奈收下，「佢死死氣接收咗我100蚊大餅，同20張廿蚊同17張10蚊，同3個2蚊，搞到我好高潮」。

帖文被轉載至其他fb群組，包括「的士司機資訊網」，並引起網上熱烈討論，有支持司機的網民則指，用大紙付24元車資的確為人帶來麻煩，惟部分人認為乘客有權這樣做，司機有責任預備足夠金錢找續▼▼▼

根本香港法例第454章《硬幣條例》第2(1)條，以面額不少於$1的硬幣而言，所支付的款額不超逾$100。因此網民則質疑，司機自稱找了100個1元硬幣後，再另加3個2元硬幣，或違反了條例。不過有人則指司機和乘客應互相體諒，「上車前問清楚500蚊有冇得找」，或者加設八達通或轉數快，就能解決問題。

根據運輸署發出的《香港的士服務指南》，的士車費找贖指引指出，法例規定的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢供找贖之用，司機若未能為500元或1000元面額港幣提供找贖，則不屬違例。

同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼