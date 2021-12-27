土豪式慶生│女子花10萬租520架無人機　空中擺拍祝狗狗生日快樂

寵物亦是家庭一份子，不少主人會為牠們大肆慶祝生日。最近內地湖南省長沙市1名女子豪花近10萬人民幣（約12.4萬港元），租借多達520部無人機，在江邊空中擺出各種圖形和字句，為狗狗慶生。影片事後在微博瘋傳，引來網民熱議，部份人大讚女主人有心思，不過亦有人狠批她浪費資源，「狗看得懂嗎？還不如替狗行道，拿錢出來捐助愛心救助站」。



內地湖南省長沙市1名女子豪花近10萬人民幣，出動520部無人機在空中擺拍，為狗狗慶生。（微博影片截圖）

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據內媒報道，事發於上周四（23日）長沙市福元路大橋旁，當時共520部無人機升起至空中，先後砌出「祝豆豆十歲生日快樂」字句，並有生日蛋糕、小狗等圖案。無人機團隊鄧先生接受傳媒採訪時表示，當晚1名女主人及其數名朋友為了替小狗慶生，安排了飛無人機飛行表演，該場演出花費近10萬人民幣，小狗與主人一同在江邊欣賞演出，主人亦準備了蛋糕。

女主人的做法引來網民熱議，有人直言不理解她的行為，「只是感動自己罷了」、「問題是…狗看得懂嗎？」、「無人機可以隨意升空嗎？公共資源可以肆意浪費嗎？」、「帶狗狗洗個澡，吃點好吃的不好嗎？剩下的捐給山區的孩子不好嗎？有錢人的世界真是不懂」。女主人則解釋，指自己為獨生女，身在外地讀書，便養了隻狗以陪伴家人，狗狗對她有特別意義，故希望用不一樣的方法為狗狗慶生。

另有網民就支持女主人的做法，認為對於有養寵物的家庭，「牠們就是家人」，想大肆慶祝並無問題，並紛紛笑言「（我）活得不如一條狗」、「我能成為他家的小狗狗嗎？」、「缺狗嗎？我很會汪」、「自己賺的錢，不偷不搶，想怎麽花怎麽花」。

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