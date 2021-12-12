貓狗不同習性設計家居有秘訣　裝修佬教6款必備設計寵愛你家主子

你會閱讀這篇文章，證明你不是位貓奴，就是汪星人的好朋友。你有沒有發現，我們的毛孩主子逗留在家裡的時間冠絕全家？作為享用家庭設施最長時間的主子，人類真正的老闆，你了解主子的喜好和需求嗎？今日裝修佬醒你兩招寵物家庭必備設計，等你毛孩主子少啲扭計啦！



為了主子住得舒適，裝修設計也要花點心思。（GettyImages）

↓↓↓ 即睇【寵物6款必備家居設計】↓↓↓

+ 1

1.寵物門

原諒我這一生不羈放縱愛自由……沒有人喜歡他們的行動受到限制，包括我們心愛的寵物。對待毛孩就好像照顧小朋友一樣，你若要牠們乖乖地坐好3個小時，恐怕比讓牠登天更難。

雖然港人的家普遍不是數千尺大家園，但對毛孩來說，數百尺也有很多可以探究的小天地。設計家居時不妨預留一些位置造寵物門框，讓牠們可以自由探索家中的奧秘。如在門底開一個狗洞，讓汪星人自由進出臥室，或在隱蔽的門口安裝一個翻蓋，愛貓就可以隨心所欲地進出。

2.貓梯

貓主子一般優雅高傲，但牠們也需要活動的空間，尤其是住在城市室內居所的小貓咪。現時不少人都會在家中裝設貓梯供他們攀爬、跳躍和探索。如你也有意為主子貢獻室內空間，記得考慮設計與配色問題。

如書架般的貓梯是現時十分流行的設計，各位奴才可以按客廳的牆壁大小定制的貓架結構，並偽裝成書架，供主子放電和鍛煉身軀。此外，通往家中不同區域的貓樓梯亦是主子們的天堂。而某些貓梯還可以作儲物櫃，討好主子之餘增加儲物空間，一舉兩得。

3.貓爪空間

相信我，沒有一個主子不愛訓練牠們得天獨厚的爪子。經教育後的主子通常習慣在固定位置活動牠們的利爪，如果想拯救心愛的家具和門板，也不想被牠們傷害你昂貴的地板，記得提供一些貓抓板給主子嬉戲，這樣你的主子就能盡情地耍樂了。

頂天立地款的貓抓柱所佔的空間不多，但能提供許多嬉戲空間給主子。（網上圖片）

4.狗窩

汪星人朋友通常不像貓主子般冷傲，但相對地也要比較照顧牠們的情緒。無論牠是獨立的孩子，能自己一個進睡；還是喜歡纏進你的被窩取暖，也請你盡量給牠安排一個窩。陣地對於狗隻來說十分要緊，一個內置的狗窩是牠自己專屬的區域，讓牠在需要的時候可以全身撤退，大大增加安全感。有些小狗特別喜歡可以遮蓋上方的狗窩，為汪星朋友設計牠的家時，不妨安排一個與傢俬櫃互相配合的內置狗窩。

5.貓窩

貓主子更是喜歡又小又暗的角落和縫隙中度日，不想牠們經常走進衣櫃導致全身貓毛，也避免牠們走到不安全的區域休息，在設計傢俱前，請預留一些隱閉、舒適的空間讓牠們躲藏和蜷縮起來。當然，隱閉得來也切記要注意安全問題，讓牠們可以自由進出啊！

6.隱藏式貓砂盆

我們愛主子，但我們未必愛屋及烏的連牠們的貓砂盆也愛上。如果你家中不只一位主子，那可能貓砂盤更要「排排坐」。室內空間已經不足，要被貓砂盤擋著路，還經常傳來陣陣證明主子身體健康的味道，可以怎樣解決？

貓砂盆可以用置入的方式放置在櫃底。如果你會訂制浴室的儲物櫃，不如考慮在底層加添一個拉出式的小托盤，並在內放置貓砂盤，再預留供主子進入的空位。這樣就可以把貓砂盤藏起來，又可以掩蓋味道，又美觀。事實上，主子最不喜歡上洗手間時被打擾，這樣相對密封的空間，更會為牠們增加安全感，可以舒舒服服地如廁。

畢竟主人們長時間留在家中，為了傢俱的安全，也為了各位毛孩的身心健康，寵愛主子的你在設計家居時，記得考慮牠們的需要啊！